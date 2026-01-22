Cássio machuca mão e preocupa Cruzeiro para clássico

Além da derrota para o Democrata-GV, nesta quinta-feira (22), o Cruzeiro ganhou uma notícia nada positiva. O goleiro Cássio virou motivo de atenção antes do clássico com o Atlético-MG, domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Segundo o clube, o jogador sofreu um trauma na mão esquerda e será reavaliado pelo departamento médico nesta sexta-feira.

O goleiro Cássio sofreu o trauma no fim da primeira etapa, ao defender um chute de fora da área de Bernardo. Logo depois da defesa, o jogador demonstrou incômodo na mão esquerda. Aliás, foi a única finalização do Democrata-GV no primeiro tempo. Com isso, Otávio entrou no lugar do experiente atleta no intervalo.