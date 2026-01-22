Cássio machuca mão e preocupa Cruzeiro para clássico

Cássio machuca mão e preocupa Cruzeiro para clássicoGoleiro foi substituído no intervalo na derrota do time celeste para Democrata-GV, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro
Além da derrota para o Democrata-GV, nesta quinta-feira (22), o Cruzeiro ganhou uma notícia nada positiva. O goleiro Cássio virou motivo de atenção antes do clássico com o Atlético-MG, domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Segundo o clube, o jogador sofreu um trauma na mão esquerda e será reavaliado pelo departamento médico nesta sexta-feira.
O goleiro Cássio sofreu o trauma no fim da primeira etapa, ao defender um chute de fora da área de Bernardo. Logo depois da defesa, o jogador demonstrou incômodo na mão esquerda. Aliás, foi a única finalização do Democrata-GV no primeiro tempo. Com isso, Otávio entrou no lugar do experiente atleta no intervalo.
“Estou preocupado em relação a ele. Mas, se tiver que jogar o Otávio, vai jogar o Otávio, temos confiança”, disse Tite em coletiva.
A imagem da TV Globo, aliás, mostrou o goleiro Cássio no banco com dois dedos enfaixados. O machucado ocorreu na mão esquerdo do camisa 1.
A próxima partida do Cruzeiro, afinal, é contra o Atlético. Se tiver alguma lesão confirmada, Cássio poderá ficar fora do clássico. Neste sentido, Otávio terá o grande teste na temporada. Matheus Cunha, que chegou no início do ano, ainda se recupera de lesão.