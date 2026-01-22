Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada

Volante brasileiro confirma que viverá os últimos meses em Old Trafford e promete dedicação total até o término do contrato / Crédito: Jogada 10

Casemiro anunciou nas redes sociais que deixará o Manchester United ao fim da atual temporada, quando seu contrato com o clube chegar ao fim. O volante brasileiro afirmou que estes serão seus últimos meses em Old Trafford. “Decidi que estes serão meus últimos quatro meses em Old Trafford”, escreveu. Aos 33 anos, o jogador falou sobre a importância de saber encerrar ciclos e destacou o carinho pelo clube e pela torcida. LEIA MAIS: Džeko é anunciado pelo Schalke 04

“É preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Saber a hora de se despedir quando sentimos que seremos lembrados e respeitados para sempre. Serão quatro meses para dar tudo por este escudo e pelos nossos objetivos. Meu respeito e carinho eternos ao Manchester United e aos seus incríveis torcedores. Para sempre um Red Devil”, publicou.

Além disso, o Manchester United também confirmou oficialmente a saída do atleta ao término do contrato. Em nota, o clube destacou que o “lendário meio-campista” se tornou um dos favoritos da torcida pela entrega em campo, espírito competitivo e pelos gols marcados em momentos decisivos. Contratado junto ao Real Madrid em 2022 por 70 milhões de euros, Casemiro rapidamente assumiu papel de destaque no elenco, mesmo durante fases irregulares da equipe. Dessa maneira ,pelo clube inglês, conquistou a Copa da Inglaterra em 2023 e a Copa da Liga Inglesa em 2024. Ao todo, disputou 146 partidas e marcou 21 gols. Na temporada passada, Casemiro perdeu espaço sob o comando de Rúben Amorim, mas nesta campanha voltou a ganhar importância e se tornou peça fundamental no meio-campo do United.