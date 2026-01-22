Bruno Henrique celebra vitória do Flamengo na estreia do time principal

Atacante diz que o elenco principal encampou a importância do jogo para o futuro no Carioca e começou bem a trajetória na temporada de 2026 / Crédito: Jogada 10

Pela primeira vez, o Flamengo venceu no Carioca. Além disso, em seu quarto jogo na Taça GB, o time entrou em campo com seu grupo principal. Fez um bom jogo contra o Vasco. Assim, neste 21/1, no Maracanã, com 50.504 presentes, em torcida mista, e com o Flamengo em maior número, venceu merecidamente por 1 a 0, gol de Carrascal. “Precisamos parabenizar a todos que fizeram deste jogo como Vasco se tornar uma grande vitória. Com isso, podemos começar bem nossa trajetória em 2026”, disse Bruno Henrique, que jogou apenas o primeiro tempo, dando vaga a Pedro.

Foi uma vitória massacrante: 11 escanteios a zero, 25 finalizações. Dez delas exigindo grandes defesas de Leo Jardim, que acabou saindo como o melhor em campo. No entanto, vale lembrar, o Vasco teve boas chances no primeiro tempo. Mas jogou com um a menos desde os quatro minutos, após a expulsão de Barros, e se fechou,pouco assustando.