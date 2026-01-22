Bruno Henrique celebra vitória do Flamengo na estreia do time principal

Bruno Henrique celebra vitória do Flamengo na estreia do time principalAtacante diz que o elenco principal encampou a importância do jogo para o futuro no Carioca e começou bem a trajetória na temporada de 2026
Pela primeira vez, o Flamengo venceu no Carioca. Além disso, em seu quarto jogo na Taça GB, o time entrou em campo com seu grupo principal. Fez um bom jogo contra o Vasco. Assim, neste 21/1, no Maracanã, com 50.504 presentes, em torcida mista, e com o Flamengo em maior número, venceu merecidamente por 1 a 0, gol de Carrascal.
“Precisamos parabenizar a todos que fizeram deste jogo como Vasco se tornar uma grande vitória. Com isso, podemos começar bem nossa trajetória em 2026”, disse Bruno Henrique, que jogou apenas o primeiro tempo, dando vaga a Pedro.
Foi uma vitória massacrante: 11 escanteios a zero, 25 finalizações. Dez delas exigindo grandes defesas de Leo Jardim, que acabou saindo como o melhor em campo. No entanto, vale lembrar, o Vasco teve boas chances no primeiro tempo. Mas jogou com um a menos desde os quatro minutos, após a expulsão de Barros, e se fechou,pouco assustando.
Bruno e a reunião do elenco do Flamengo com Bap
Bruno Henrique lembrou a conversa que o elenco teve com o presidente Bap sobre a importância de antecipar a estreia da equipe principal, já que o time sub-20, que representou o Flamengo nas três primeiras partidas, somou apenas um ponto e deixou o Rubro-Negro na zona de rebaixamento.
Quando foi determinado ao grupo que estaríamos no clássico hoje, todos se fizeram presentes. E, apesar de ninguém estar nas melhores condições, foi conversado com o presidente, Felipe e todos os jogadores, de modo que entramos em campo e fizemos um bom jogo.
E agora, jogo de vida ou morte como Fluminense
No próximo jogo, mais uma vez no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Fluminense em mais um duelo decisivo. Vale lembrar que esta será a penúltima partida do time na Taça GB (que tem apenas seis rodadas). Para seguir na luta por terminar no G2 e avançar à semifinal, o Flamengo precisa da vitória; caso contrário, provavelmente encerrará a rodada sem chance de classificação e poderá cair no torneio de consolação (Taça Rio, para terceiro e quarto colocados de cada grupo) ou mesmo no quadrangular do rebaixamento (para os dois últimos).