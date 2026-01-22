Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruno Henrique celebra vitória do Flamengo na estreia do time principal

Bruno Henrique celebra vitória do Flamengo na estreia do time principal

Atacante diz que o elenco principal encampou a importância do jogo para o futuro no Carioca e começou bem a trajetória na temporada de 2026
Pela primeira vez, o Flamengo venceu no Carioca. Além disso, em seu quarto jogo na Taça GB, o time entrou em campo com seu grupo principal.  Fez um bom jogo contra o Vasco. Assim, neste 21/1, no Maracanã, com 50.504 presentes, em torcida mista, e com o Flamengo em maior número, venceu merecidamente por 1 a 0, gol de Carrascal.

“Precisamos parabenizar a todos que fizeram deste jogo como Vasco se tornar uma grande vitória. Com isso, podemos começar bem nossa trajetória em 2026”,  disse Bruno Henrique, que jogou apenas o primeiro tempo, dando vaga a Pedro.

Foi uma vitória massacrante: 11 escanteios a zero, 25 finalizações. Dez delas exigindo grandes defesas de Leo Jardim, que acabou saindo como o melhor em campo. No entanto, vale lembrar, o Vasco teve boas chances no primeiro tempo. Mas jogou com um a menos desde os quatro minutos, após a expulsão de Barros, e se fechou,pouco assustando.

Bruno e a reunião do elenco do Flamengo com Bap

Bruno Henrique lembrou a conversa que o elenco teve com o presidente Bap sobre a importância de antecipar a estreia da equipe principal, já que o time sub-20, que representou o Flamengo nas três primeiras partidas, somou apenas um ponto e deixou o Rubro-Negro na zona de rebaixamento.

Quando foi determinado ao grupo que estaríamos no clássico hoje, todos se fizeram presentes. E, apesar de ninguém estar nas melhores condições, foi conversado com o presidente, Felipe e todos os jogadores, de modo que entramos em campo e fizemos um bom jogo.

E agora, jogo de vida ou morte como Fluminense

No próximo jogo, mais uma vez no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Fluminense em mais um duelo decisivo. Vale lembrar que esta será a penúltima partida do time na Taça GB (que tem apenas seis rodadas). Para seguir na luta por terminar no G2 e avançar à semifinal, o Flamengo precisa da vitória; caso contrário, provavelmente encerrará a rodada sem chance de classificação e poderá cair no torneio de consolação (Taça Rio, para terceiro e quarto colocados de cada grupo) ou mesmo no quadrangular do rebaixamento (para os dois últimos).

