Braga vence Nottingham e entra no G8 da Liga Europa

Braga vence Nottingham e entra no G8 da Liga EuropaPortugueses vão para o grupo com vaga direta às 8ªas e relegam ingleses à repescagem. Forest perdeu um pênalti e sofreu o 1 a 0 em seguida
O Braga se saiu muito bem nesta quinta-feira, 22/1, em seu jogo pela 7ª rodada da Liga Europa. Atuando em casa, no Estádio Municipal, venceu o Nottingham Forest por 1 a 0, com gol contra de Ryan Yates, no segundo tempo. O duelo foi modorrento no primeiro tempo e mais emocionante na etapa final, quando os times criaram boas oportunidades. O Nottingham perdeu um pênalti, com Gibbs-White (o goleiro Hornicek,o melhor em campo, defendeu). Curiosamente, foi no ataque seguinte a essa penalidade que saiu o gol dos portugueses. O que decepcionou em Portugal foi o público: mesmo com frio e chuva, o Municipal (30 mil lugares) não recebeu nem metade de sua capacidade.
Com o resultado, o Braga vai aos 16 pontos, consolidado no G-8 (quinto lugar), que vale vaga direta às oitavas de final. Já o Nottingham, parado nos 11 pontos, vai ter de se contentar em jogar a repescagem, uma vez que qualquer resultado que ocorra na última rodada (enfrenta o Ferencváros, em casa) o manterá entre o nono e o 24º lugares. No momento está em 15º.
Primeiro tempo deixa a desejar
Os times entraram com muitos desfalques em um primeiro tempo com poucas emoções. Ainda assim, o Braga começou um pouco melhor, mas o Nottingham, sem Igor Jesus, lesionado, rapidamente soube equilibrar o meio de campo. Nesse contexto, o brasileiro Douglas Luiz municiou bem os companheiros e levou algum perigo pela direita do ataque. No entanto, tivemos poucas chances e poucas finalizações. O Nottingham chutou duas vezes e, na principal delas, Gibbs-White, em cobrança de falta, obrigou o goleiro Hornicek a fazer a defesa. Já do lado do Braga, uma cabeçada de Gabi Martínez passou raspando na única oportunidade em cinco tentativas de finalizar. Fora isso, pouca coisa mais aconteceu.
Nottingham perde pênalti; Braga marca
O início da etapa final pegou fogo. Logo aos dois minutos, Gabri Martínez fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Ricardo Horta, que desperdiçou grande chance. Pouco depois, aos sete, Martínez foi ajudar a defesa e fez pênalti em Ryan Yates. Gibbs-White chutou e o goleiro Hornicek espalmou. Em resposta, o Braga, no minuto seguinte, saiu na frente. Ricardo Horta invadiu a área pela direita, em seguida triangulou com Fran Navarro e cruzou. Ryan Yates tentou salvar e acabou marcando contra.
O Nottingham foi para o tudo ou nada, e Gibbs-White foi bloqueado na hora do arremate. Ainda mandou uma bola no travessão. Mas o Braga, em casa, não se fechou, seguiu com força ofensiva e quase ampliou em chute de Pau Víctor na trave esquerda de Sels. No entanto, foi do Nottingham uma série de oportunidades no fim. Aos 38, Hornicek, o melhor em campo, salvou duas vezes em sequência em chutes de Ndoye e, na sobra, Yates, na pequena área, perdeu a chance de se redimir do gol contra: afinal, cabeceou por cima. No fim, Eliott Anderson, destaque do Nottingham, foi expulso por reclamação.
