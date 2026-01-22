Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo-SP x Primavera, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Botafogo-SP x Primavera, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Embate é válido pela rodada 4 desta edição do Campeonato Paulista. Saiba mais detalhes!
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Botafogo-SP e Primavera se enfrentam nesta quinta-feira (22), em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, pela rodada 4 desta edição do Campeonato Paulista. A bola rola às 20h. A Pantera está na penúltima colocação, com apenas dois pontos. Já o time visitante aparece em sétimo lugar, com quatro pontos.

A Voz do Esporte acompanha o embate, ao vivo, a partir de 18h30. Diego Mazur narra, Diogo Martin comenta e o internacionalista André Bachá reporta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar