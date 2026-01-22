Auxerre x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Francês 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções do Campeonato Francês 2025/26 estão de volta. Nesta sexta-feira (23), Auxerre e PSG se enfrentam às 16h (de Brasília), na partida de abertura da 19ª rodada da Ligue 1. A bola rola no Stade de l’Abbé-Deschamps, e o clube de Paris pode dormir na liderança em caso de vitória longe de seus domínios. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Casemiro anuncia saída do Manchester United ao fim da temporada

Como chega o Auxerre O Auxerre não atravessa um bom momento na temporada e vem de três derrotas seguidas no Campeonato Francês. Assim, a equipe caiu para a 17ª posição, a penúltima da Ligue 1, e abre a zona de rebaixamento com 12 pontos em 18 jogos. Mesmo assim, a diferença para o Nantes, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de somente dois pontos. Ou seja, arrancar pontos do PSG nesta sexta-feira é fundamental para o Auxerre na briga pela permanência na elite do futebol da França. Na rodada passada, o Auxerre perdeu para o Lens por 1 a 0.

A boa notícia para os torcedores do Auxerre é que o técnico Christophe Pélissier não enfrenta problemas de última hora no elenco e poderá entrar em campo com força máxima nesta sexta-feira. Como chega o PSG Por outro lado, o PSG segue na perseguição ao Lens. O time de Paris é o vice-líder do Campeonato Francês com 42 pontos, somente um atrás do surpreendente Lens. Dessa forma, uma vitória fora de casa garante a liderança provisória da Ligue 1 e coloca pressão nos adversários na briga pelo troféu. Além disso, o PSG vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Francês e quer aproveitar o favoritismo para buscar mais três pontos fora de casa.

Contudo, o time comandado pelo técnico Luis Enrique vem de uma derrota por 2 a 1 para o Sporting, em Lisboa, pela 7ª rodada da fase de liga da Champions. Além disso, o PSG segue com os desfalques de Matvey Safonov, Lee Kang-in, João Neves e Quentin Ndjantou, todos lesionados. Une dernière séance de travail avant le déplacement à Auxerre. #AJAPSG pic.twitter.com/SMbQdTUBbQ