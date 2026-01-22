Atlético x Cruzeiro: capixaba é escolhido para apitar o clássico

Atlético x Cruzeiro: capixaba é escolhido para apitar o clássicoDavi de Oliveira Lacerda comandará o jogão de domingo, marcado para as 18h (de Brasília), na Arena MRV
O clássico entre Atlético e Cruzeiro, marcado para o próximo domingo (22), na Arena MRV, em Belo Horizonte, já tem arbitragem definida. O capixaba Davi de Oliveira Lacerda será o responsável por comandar a partida, que ocorrerá às 18h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.
A CBF acabou por decidir pelo nome do juiz. Afinal, o Galo gostaria de um árbitro de Minas Gerais, enquanto a Raposa pediu um apitador de fora do estado. Assim, os clubes entraram em consenso para a realização de um sorteio, para definir se a arbitragem pertenceria ao quadro da Federação Mineira de Futebol.
Davi de Oliveira Lacerda tem apenas 30 anos e comandou 25 partidas do Campeonato Brasileiro em 2025. Destas, sete tiveram o Atlético como um dos times em campo. Dessa maneira, apitou os empates com Vitória (2 a 2), Mirassol (2 a 2) e Vasco (1 a 1), derrotas para o Bahia (2 a 1), Fluminense (3 a 0) e Fortaleza (1 a 0), além de triunfo sobre o Bahia (3 a 0).
Por outro lado, não esteve em nenhum jogo do Cruzeiro no ano passado. Contudo, apitou uma partida entre Raposa e Palmeiras em julho de 2024, também pelo Campeonato Brasileiro. Os mineiros tiveram um gol anulado na partida e uma confusão tomou conta do duelo. A princípio, Davi confirmou a jogada. Porém, ao ser chamado para revisão no VAR, voltou atrás de sua decisão inicial e anulou o lance, marcando falta de Lucas Silva em Zé Rafael.
