Atlético fica no empate com o América e segue sem vencer no Campeonato Mineiro

Atlético fica no empate com o América e segue sem vencer no Campeonato MineiroGalo saiu atrás, buscou o empate na segunda etapa, mas não conseguiu buscar forças para virar na segunda etapa
O Atlético segue sem vencer no Campeonato Mineiro. Na noite desta quarta-feira (21), o Galo empatou com o América no Independência, em partida válida pela quarta rodada do estadual. O Coelho saiu na frente com Gabriel Barros e Reinier empatou para o Alvinegro.
Com o resultado, o Atlético chegou ao quarto empate em quatro jogos do Campeonato Mineiro e está na terceira colocação do Grupo A. Já o América segue na liderança no Grupo B, com oito pontos.
Na próxima rodada, o Galo tem mais um clássico, desta vez contra o Cruzeiro, na Arena MRV, no domingo (25). Já o Coelho vai até o Triângulo Mineiro no dia anterior para encarar o Uberlândia.
Coelho sai na frente e Atlético empata
O clássico começou com o América tendo as melhores oporrunidades. Person cobrou falta e Everson fez a defesa. Na cobrança de escanteio, Thauam chutou de primeira, o goleiro espalmou, mas no rebote Gabriel Barros aproveitou para abrir o marcador.
O Galo partiu para cima para tentar o empate, e conseguiu em sua primeira chance perigosa. Igor Gomes cobrou falta no travessão. No rebote, Reinier aproveitou para deixar tudo igual. O Atlético ainda chegou a virar, com Cuello. Porém, o VAR acusou falta do argentino no goleiro Gustavo e o árbitro anulou o gol.
O Coelho voltou a assustar antes do intervalo e levou perigo em duas oportunidades. Gabriel Barros recebeu e finalizou para defesa de Everson. No rebote, Thauan mandou para fora. Depois, Ricardo Silva subiu após cobrança de escanteio, cabeceou, a bola bateu no goleiro e foi no travessão.
Após o término da primeira etapa, Alberto Valentim e Jorge Sampaoli discutiram no gramado e o clima ficou tenso no Indepedência.
Pressão alvinegra, mas jogo termina empatado
Ao contrário da primeira etapa, o segundo tempo começou mais morno. Os times tentavam construir jogadas no ataque, mas paravam na forte marcação de ambos os lados. Com isso, as chances de perigo não aconteceram.
Nos minutos finais, o América recuou e o Atlético fez uma grande pressão para buscar o empate. Em três oportunidades, os jogadores do Atlético reclamaram de pênalti, mas a arbitragem deixou o jogo seguir. Apesar da pressão alvinegra, o América teve a grande oportunidade para vencer. Depois de contra-ataque, Yarlen arriscou de fora da área, Everson não segurou e, no rebote, Éverton Brito cabeceou na trave. O Galo teve uma última chance, com Hulk, que chutou para fora.
AMÉRICA 1 x 1 ATLÉTICO
4ª rodada do Campeonato Mineiro – Primeira fase
Data-Hora: 21/1/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)
Gols: Gabriel Barros, 14’/1ºT (1-0); Reinier, 29’/1ºT (1-1)
AMÉRICA: Gustavo; Léo Alaba, Emerson, Ricardo Silva e Arthur (Paulinho, 43’/2ºT); Felipe Amaral, Person e Yago Souza (Val Soares, 31’/2ºT; Paulo Victor (Yarlen, 43’/2ºT), Thauan (Rafa Barcelos, 25’/2ºT) e Gabriel Barros (Éverton Brito, 43’/2ºT). Técnico: Alberto Valentim.
ATLÉTICO: Everson; Preciado, Ruan, Vitor Hugo (Renan Lodi, 25’/2ºT) e Júnior Alonso; Alan Franco, Igor Gomes, Victor Hugo (Maycon, 21’/2ºT) e Reinier (Bernard, 21’/2ºT); Cuello (Dudu, 13’/2ºT) e Rony (Hulk, 13’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli.
Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior
Auxiliares: Celso Luiz da Silva e Ricardo Juno de Souza
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães
Cartões Amarelos: Alberto Valentim, Arthur e Emerson (AME); Ruan e Jorge Sampaoli (ATL)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.