Após vitória do Flamengo, Filipe Luís lamenta rótulo de mercenário: “Me machucou”

Técnico admite mágoa com repercussão negativa, comenta volta antecipada do elenco e valoriza coragem da diretoria / Crédito: Jogada 10

A estreia vitoriosa do Flamengo na temporada de 2026, com o triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco no Clássico dos Milhões, serviu de pano de fundo para um desabafo sincero de Filipe Luís. Na entrevista coletiva após a partida desta quarta-feira (21), no Maracanã, o treinador abordou pela primeira vez os bastidores conturbados de sua renovação contratual, oficializada apenas no fim de dezembro. Visivelmente incomodado com o tom das críticas recebidas durante o impasse, o técnico revelou ter se sentido ferido com o rótulo de “mercenário”. “Não somos pessoas fáceis. Eu não sou uma pessoa fácil, o Bap não é, o Boto não é, e os empresários também não são… Mas nesse processo todo, saiu da linha. O que eu escutei e li realmente me deixou muito triste. Os treinadores e jogadores que querem tomar decisões não podem ser mercenários ou chutados pela porta dos fundos… Esse pré-julgamento me machucou e me deixou muito triste com tudo que aconteceu. Mas acredito que foi o melhor para todos”, declarou o comandante.

Filipe Luís comenta sobre interferência e volta antecipada Outro tema quente da coletiva foi a mudança abrupta no planejamento da pré-temporada. A decisão de antecipar o retorno do elenco principal e escalar a “cavalaria” no clássico gerou ruídos internos no departamento de futebol, supostamente por interferência direta da presidência. Filipe Luís, no entanto, minimizou a polêmica, alinhando seu discurso aos interesses institucionais do clube e exaltando a coragem da diretoria em assumir riscos calculados.

“Os interesses da instituição estão sempre acima de qualquer planejamento… Uma decisão onde todos tomamos todos, assumimos todos os riscos e bola para frente. Riscos sempre existem. No primeiro planejamento que foi feito também havia riscos. Os riscos aconteceram de uma maneira negativa e para a instituição foi importante mudar esse planejamento”, explicou. Campo, bola e estreias Sobre o desempenho no clássico, o técnico elogiou a postura física e tática de seus jogadores, destacando que a equipe manteve a intensidade e a assimilação das ideias mesmo com pouco tempo de treino. Ele valorizou o papel do capitão Bruno Henrique e do atacante Pedro, que aceitaram dividir a minutagem em um revezamento planejado, mesmo não estando nas condições ideais. Filipe também comentou a utilização de Léo Ortiz e a estreia de Vitão:

“O Léo não é volante e não jogará comigo como volante. Para mim é um dos melhores zagueiros do mundo… Gostei muito do jogo do Vitão”. Encerrando com bom humor, o técnico falou sobre seu novo visual à beira do campo, revelando que a responsabilidade pelo “look” é de sua esposa: “A roupa… (Risos) EU não gosto de tomar decisão de roupa, ficar perdendo tempo em escolher roupa é difícil. A minha esposa que fez esse look para o Campeonato Carioca (risos). Não sou influencer. Mas ficou bem, pelo que vi nas fotos, não está errado, não. Falei para os jogadores depois do Mundial que aquela camisa preta, eu estava levantando os braços e estava mostrando a camisa, de tantos jogos que fez. Então ela foi aposentada junto com a calça e vai ficar guardada lá em casa (risos).”