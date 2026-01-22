Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após 11 anos, Narrador negocia saída da Globo por proposta de canal no Youtube

Global deve ancorar um projeto digital que prevê forte presença nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo 2026
Márcio Meneghini, narrador identificado com as transmissões do SporTV e do Premiere, aceitou uma proposta do Canal Goat, no Youtube, e se encaminha para deixar o Grupo Globo. A mudança envolve diretamente o planejamento editorial do projeto digital para Copa do Mundo 2026 — entre junho e julho.

O convite coloca Meneghini em posição estratégica dentro da cobertura do Mundial. Ainda segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o narrador integrará o grupo responsável por conduzir o projeto, ainda que o canal não detenha os direitos de transmissão das partidas.

O projeto Goat aposta na presença física na Copa do Mundo para ampliar seu impacto no meio digital. Com proposta de produção diária para conteúdos jornalísticos a partir do local dos jogos, a empresa planeja enviar 32 profissionais aos Estados Unidos — um dos países-sede do torneio — para desenvolvê-la.

Meneghini, porém, permanecerá no Brasil para atuar como âncora da operação. Nos Estados Unidos, o time contará com nomes como Magno Navarro, Isabelle Costa e Odinei Ribeiro — também ex-Globo.

Saída da Globo para o Goat

O Canal Goat afirmou que o narrador ainda mantém contrato vigente com a empresa carioca e qualquer oficialização ocorrer oportunamente, se considerada pertinente.

Natural do Rio Grande do Sul, Meneghini iniciou a trajetória profissional na Band e seguiu para RBS TV, afiliada da Globo no estado, onde trabalhou nos bastidores da emissora. Ele chegou ao SporTV em 2015 para atuar como repórter.

A oportunidade como narrador surgiu em 2016 e, de cara, ganhou projeção a partir dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Com o tempo, Meneghini se consolidou como uma das vozes frequentes da Série B do Campeonato Brasileiro e do futebol de base no canal.

