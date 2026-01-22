Após 11 anos, Narrador negocia saída da Globo por proposta de canal no Youtube

Global deve ancorar um projeto digital que prevê forte presença nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

Márcio Meneghini, narrador identificado com as transmissões do SporTV e do Premiere, aceitou uma proposta do Canal Goat, no Youtube, e se encaminha para deixar o Grupo Globo. A mudança envolve diretamente o planejamento editorial do projeto digital para Copa do Mundo 2026 — entre junho e julho. O convite coloca Meneghini em posição estratégica dentro da cobertura do Mundial. Ainda segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o narrador integrará o grupo responsável por conduzir o projeto, ainda que o canal não detenha os direitos de transmissão das partidas.

O projeto Goat aposta na presença física na Copa do Mundo para ampliar seu impacto no meio digital. Com proposta de produção diária para conteúdos jornalísticos a partir do local dos jogos, a empresa planeja enviar 32 profissionais aos Estados Unidos — um dos países-sede do torneio — para desenvolvê-la.

Meneghini, porém, permanecerá no Brasil para atuar como âncora da operação. Nos Estados Unidos, o time contará com nomes como Magno Navarro, Isabelle Costa e Odinei Ribeiro — também ex-Globo. Saída da Globo para o Goat O Canal Goat afirmou que o narrador ainda mantém contrato vigente com a empresa carioca e qualquer oficialização ocorrer oportunamente, se considerada pertinente. Natural do Rio Grande do Sul, Meneghini iniciou a trajetória profissional na Band e seguiu para RBS TV, afiliada da Globo no estado, onde trabalhou nos bastidores da emissora. Ele chegou ao SporTV em 2015 para atuar como repórter.