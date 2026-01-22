Ancelotti se aproxima de renovação com a Seleção até 2030

Técnico, que tem contrato apenas até o fim da Copa do Mundo de 2026, deve assinar novo vínculo em fevereiro

Segundo o “ge”, em publicação desta quinta-feira (22/1), o italiano está de férias e chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira (23/1). Ele passou as festas de fim de ano, afinal, no exterior. Dessa forma, Ancelotti deve assinar seu novo contrato em fevereiro deste ano.

O italiano Carlo Ancelotti está perto de renovar como técnico da Seleção Brasileira até o fim da Copa do Mundo de 2030. Atualmente com vínculo até o fim do Mundial de 2026, o comandante encaminhou com a CBF sua permanência por mais um ciclo à frente da Amarelinha.

As partes conversam sobre a renovação desde outubro passado, aliás. Assim, com o acordo encaminhado, faltam apenas detalhes burocráticos para que o contrato seja assinado. As conversas ocorreram, ainda de acordo com o portal, de maneira “naturais e consensuais”, já que o trabalho de Ancelotti é bem visto na CBF.

Ancelotti é bem quisto

Com o contrato renovado, dessa forma, a entidade passa a mensagem de que não depende da conquista da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México para a manutenção do italiano, técnico mais bem pago entre todas as seleções. Carleto chegou à Seleção em maio de 2025, comandando a equipe em oito partidas e classificando o Brasil para mais uma Copa.

Neste período, são quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 14 gols marcados e somente cinco sofridos. Visando a preparação para o Mundial, a Seleção ainda deve fazer amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, em Orlando (EUA). No Grupo C da Copa, o Brasil encara Marrocos, Haiti e Escócia na fase de grupos no torneio.