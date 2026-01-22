Alisha Lehmann é anunciada pelo Leicester City

Alisha Lehmann está de volta ao futebol inglês. Após passagem pela Itália, onde defendeu Juventus e Como, a atacante suíça acertou seu retorno à Inglaterra para vestir a camisa do Leicester City. Aos 27 anos, a jogadora assinou contrato por dois anos e meio, válido até 2028.

Em sua apresentação, Lehmann não escondeu a empolgação com o novo desafio e destacou a sensação de reencontro com um país que já conhece bem.

“É uma sensação incrível estar aqui. Voltar para a Inglaterra é como voltar para casa. Ou seja, estou muito feliz. O Leicester é um clube fantástico, já conheci o centro de treinamentos e o estádio, e dá para ver o quanto eles acreditam no crescimento do futebol feminino”, afirmou aos canais oficiais do clube.

Esta não será a primeira experiência da suíça no futebol inglês. Isto porque, ao longo da carreira, ela já atuou por West Ham, Everton e Aston Villa, construindo forte identificação com o país. Fora de campo, Alisha Lehmann também chama atenção pela enorme popularidade nas redes sociais, onde soma quase 16 milhões de seguidores no Instagram.

A atacante será a primeira jogadora da seleção suíça a defender o Leicester. Além disso, antes de acertar com os Foxes, ela havia se transferido para o Como em agosto do ano passado, após passagem pela Juventus. Dessa maneira, na primeira metade da temporada, disputou seis partidas pelo clube italiano.