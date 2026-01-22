Alianza Lima suspende ex-Flamengo após denúncia de abuso sexual

Mulher alega que lateral e outros dois companheiros a violentaram sexualmente em Montevidéu, local da pré-temporada do Alianza Lima / Crédito: Jogada 10

O Alianza Lima comunicou que decidiu afastar Miguel Trauco, ex-Flamengo, Carlos Zambrano e Sergio Peña, três jogadores do seu elenco. O clube peruano explicou que tomou a decisão depois de o trio de atletas receber acusação por suposto abuso sexual a uma mulher, de 22 anos, em Montevidéu. A capital uruguaia foi o local de pré-temporada do time peruano. Assim, o Alianza Lima mostrou-se disposto a auxiliar as autoridades e a Justiça a descobrir a verdadeira versão dos fatos. Também indicou que internamente promoverá um inquérito.

“O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos da equipe principal e iniciou processos disciplinares contra eles, de acordo com nossos regulamentos internos. Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades enquanto as investigações correspondentes estiverem em andamento.”

O Alianza Lima decidiu se manifestar publicamente após as denúncias contra os jogadores do seu elenco viralizarem nas redes sociais. De acordo com o jornal argentino “A24”, a suposta vítima buscou as autoridades da Argentina. O contato teve o intuito de fazer as acusações do crime sexual contra o lateral ex-Flamengo, Carlos Zambrano e Sergio Peña. Detalhes da denúncia contra ex-Flamengo e companheiros Segundo a mulher, a transgressão sexual ocorreu exatamente em Montevidéu, local em que o clube peruano escolheu para realizar a sua pré-temporada. A suposta vítima relatou à polícia que inicialmente conheceu Zambrano. Posteriormente, ele teria a convidado para conhecer seu quarto no dia seguinte. No caso, no mesmo hotel em que os demais companheiros do Alianza Lima estavam hospedados.