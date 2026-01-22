Alianza Lima suspende ex-Flamengo após denúncia de abuso sexual

Alianza Lima suspende ex-Flamengo após denúncia de abuso sexualMulher alega que lateral e outros dois companheiros a violentaram sexualmente em Montevidéu, local da pré-temporada do Alianza Lima
O Alianza Lima comunicou que decidiu afastar Miguel Trauco, ex-Flamengo, Carlos Zambrano e Sergio Peña, três jogadores do seu elenco. O clube peruano explicou que tomou a decisão depois de o trio de atletas receber acusação por suposto abuso sexual a uma mulher, de 22 anos, em Montevidéu. A capital uruguaia foi o local de pré-temporada do time peruano.
Assim, o Alianza Lima mostrou-se disposto a auxiliar as autoridades e a Justiça a descobrir a verdadeira versão dos fatos. Também indicou que internamente promoverá um inquérito.
“O clube suspendeu por tempo indeterminado os jogadores envolvidos da equipe principal e iniciou processos disciplinares contra eles, de acordo com nossos regulamentos internos. Nossa instituição manifesta sua total disposição em cooperar com as autoridades enquanto as investigações correspondentes estiverem em andamento.”
O Alianza Lima decidiu se manifestar publicamente após as denúncias contra os jogadores do seu elenco viralizarem nas redes sociais. De acordo com o jornal argentino “A24”, a suposta vítima buscou as autoridades da Argentina. O contato teve o intuito de fazer as acusações do crime sexual contra o lateral ex-Flamengo, Carlos Zambrano e Sergio Peña.
Detalhes da denúncia contra ex-Flamengo e companheiros
Segundo a mulher, a transgressão sexual ocorreu exatamente em Montevidéu, local em que o clube peruano escolheu para realizar a sua pré-temporada. A suposta vítima relatou à polícia que inicialmente conheceu Zambrano. Posteriormente, ele teria a convidado para conhecer seu quarto no dia seguinte. No caso, no mesmo hotel em que os demais companheiros do Alianza Lima estavam hospedados.
Segundo a jovem, Sergio Peña e o lateral ex-Rubro-Negro chegaram na sequência e os três foram autores de agressões sexuais. O veículo argentino também informa que a transgressão causou um trauma e a fez entrar em estado de choque. Pelo medo, ela preferiu retornar à Argentina de imediato, razão pela qual as denúncias não foram feitas ainda no Uruguai.
Depois do depoimento da suposta vítima, agentes de segurança de Buenos Aires decidiram pegar roupas da mulher com o intuito de fazerem uma avaliação. Além de conduzir a jovem para realizar exames médicos e abrir uma investigação sobre o episódio.
O trio de jogadores acumula diversas convocações para a seleção do Peru. No Brasil, Miguel Trauco defendeu o Flamengo por três temporadas e depois retornou ao país para defender o Criciúma por um ano. Já a sua passagem pelo Alianza Lima teve início em janeiro de 2025 e segue vigente até o momento