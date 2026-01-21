Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Virginia dá resposta descontraída após brincadeira de internauta com Vini Jr: “Obrigada, amor”

Postagem indica que internauta observa as atitudes do atacante brasileiro enquanto apresentadora não está próxima de Vini Jr
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

O relacionamento à distância traz alguns desafios para Virginia e Vini Jr. Assim, neste cenário, uma internauta decidiu fazer uma brincadeira com a influenciadora. A usuária de internet estava presente no Santiago Bernabéu para acompanhar o triunfo de goleada do Real Madrid sobre o Mônaco pela Liga dos Campeões, na última terça-feira (20). Com isso, publicou um conteúdo em que marcou a apresentadora. Assim, deu a entender que estava observando o camarote do atacante para a empresária.

Virginia viu a marcação nas redes sociais e interagiu de forma descontraída. 

“Obrigada, amor bjooo”, respondeu a influenciadora acompanhada de risadas. 

No entanto, a apresentadora e o atacante estão próximos de se reencontrarem. Afinal, a Grande Rio decidiu cancelar um dos dias de ensaio para o Carnaval deste ano. A escola de samba tomou a decisão por medida de segurança, especialmente pelas fortes chuvas recentes no Rio de Janeiro.

Com isso, Virginia mudou os planos e organizou uma viagem a Madri para matar a saudade de Vini Jr. O camisa 7 dos Galácticos e da Seleção Brasileira se mostrou ansioso com a nova ida da namorada para a Europa ao se manifestar nas redes sociais. 

“Te esperando aqui”, ressaltou o jogador acompanhado de um emoji para indicar a sua paixão. 

Relacionamento de Virginia e Vini Jr 

Os dois assumiram publicamente o romance durante a viagem para Mônaco, em outubro do ano passado. Contudo, os rumores do affair surgiram ainda em julho, quando a empresária marcou presença no aniversário do atleta. Neste intervalo, os dois chegaram até a se afastarem depois do vazamento de conversas íntimas de Vini Jr com um caso antigo.

O atacante convenceu a empresária a perdoá-lo e lhe dar uma segunda chance. Com a retomada da relação, Vini Jr planejou uma viagem surpresa com o intuito de oficializar a relação. Desta forma, o camisa 7 do Real Madrid reservou um quarto de hotel.  

O espaço estava repleto de rosas e balões para pedir Virginia em namoro, com direito a foto abraçados. Logo depois, a influenciadora passou a acompanhar mais de perto a rotina do astro. No cenário atual, eles estão próximos de completar três meses desde que concordaram em estruturarem um relacionamento sério.

