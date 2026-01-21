Polícia investiga incêndio em estátua de Cristiano Ronaldo em Portugal

Autor gravou o momento em que ateou fogo na escultura, localizada na entrada do Museu CR7, e publicou o vídeo nas redes sociais; veja

A estátua de Cristiano Ronaldo instalada na área externa do Museu CR7, em Funchal, na Ilha da Madeira, foi incendiada por um jovem que gravou a ação e publicou o vídeo nas redes sociais. Em ação classificada como vandalismo, a Polícia de Segurança Pública iniciou a investigação no entorno de um dos pontos turísticos mais visitados da cidade natal do jogador.

O autor aparece com o rosto pixelizado nas imagens gravadas na entrada do museu dedicado à carreira do atleta. Sem a intenção de esconder-se, o jovem ateia fogo à estátua em tamanho real, tradicionalmente usada por visitante para fotos, de frente para a filmagem. O fogo durou alguns segundos, sem deixar danos estruturais aparentes.