Polícia abre investigação por casos de racismo no Athletiba; Athletico identifica suspeitos

Polícia abre investigação por casos de racismo no Athletiba; Athletico identifica suspeitosPolícia Civil apura ocorrência após imagens do clássico paranaense serem publicadas nas redes sociais
A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), apura três casos de racismo nas arquibancadas durante o Athletiba, no Campeonato Paranaense no último sábado (17/1). Autoridades confirmam diligências rápidas para identificar suspeitos.
O Athletico-PR identificou torcedores suspeitos e enviou dados às autoridades competentes nesta quarta-feira (21). O clube, por meio de nota, esclareceu que esses indivíduos não pertencem ao quadro associativo e reforçou a intolerância a preconceitos. A direção rubro-negra destaca, ainda, ações preventivas contra condutas inadequadas em seu estádio.
Além disso, o Furacão promove o portal matchday para denúncias instantâneas via QR Code nas cadeiras da Arena da Baixada. Assim, torcedores podem reportar irregularidades durante partidas da equipe em matchday.athletico.com.br. A iniciativa visa o fortalecimento no combate a discriminações no futebol paranaense.
A Demafe integra esforços com torcidas organizadas e emissoras locais. Assim, a polícia avança nas investigações sobre os episódios de racismo e aguarda depoimentos para conclusões finais. O Athletico, pro sua vez, colabora ativamente com as autoridades no caso de racismo.
