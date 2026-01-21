Perdigão depõe sobre agressão de PM e cobra justiça: “Servir de exemplo”

Ex-jogador comparece à Corregedoria acompanhado de testemunha; Polícia Militar afasta agente das ruas e determina avaliação psicológica / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Perdigão compareceu à Corregedoria Geral da Polícia Militar do Paraná, na tarde desta quarta-feira (21), para prestar depoimento sobre a agressão sofrida no último domingo (18). O caso, ocorrido na arquibancada da Vila Capanema após o jogo entre São Joseense e Operário-PR, gerou grande repercussão após vídeos mostrarem o campeão mundial sendo atingido por golpes de cassetete sem oferecer resistência. Acompanhado do ex-boxeador Macaris do Livramento, que presenciou a violência, Perdigão evitou entrar em detalhes técnicos do inquérito, mas reforçou sua indignação com a postura do agente. Em resumo, na saída do prédio, o ex-atleta destacou a necessidade de que o episódio sirva de lição para evitar novos casos.

“Tem que servir de exemplo, com certeza, não é para isso que a instituição profissional da Polícia Militar do Paraná, que é um exemplo, tem que agir. Tenho certeza que as medidas serão tomadas entre eles, daquilo que está dentro do regulamento da corporação”, declarou Perdigão.

Policial afastado e testemunha ocular Macaris do Livramento, que também depôs, ressaltou que o fato de serem figuras públicas amplificou a denúncia, alertando para o tratamento dado a cidadãos comuns. “Aconteceu com nós, que somos duas pessoas públicas… Se for com uma pessoa que não tem o mesmo acesso que a gente à mídia, não teria a repercussão que teve”, pontuou o ex-boxeador. Por fim, a Polícia Militar do Paraná informou que conduz o procedimento investigativo e o remeterá à Justiça Militar ao final. Como medida imediata, a corporação afastou o policial das atividades operacionais nas ruas, realocou o agente para funções administrativas e ordenou uma avaliação psicológica obrigatória.

Nota oficial divulgada por Perdigão: “Quero relatar uma situação extremamente constrangedora e dolorosa que vivi neste final de semana. Neste domingo, dia 18/01, na saída do jogo entre São Joseense x Operário na Vila Capanema, fui covardemente agredido por um membro despreparado da Polícia Militar. É lamentável que uma atitude isolada como essa acabe manchando a imagem de uma instituição que deveria existir para proteger o cidadão. Todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa tranquila, bem-quista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete.

Em todo momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável. Reforço que, como cidadão, temos direitos que precisam ser respeitados. Violência, especialmente vinda de quem tem o dever de zelar pela nossa segurança, é inadmissível. Informo que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, e espero sinceramente que o responsável seja devidamente responsabilizado.