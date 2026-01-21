Palmeiras registra B.O após pichação nos muros da sede social

Clube informou que está colaborando com as autoridades para a identificação dos infratores e probirá os mesmo de irem aos jogos / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras informou no final da tarde desta quarta-feira (21) que registrou um Boletim de Ocorrência após pichações nos muros de sua sede social e da bilheteria do Allianz Parque. Inclusive, O clube, inclusive, está colaborando com as autoridades para a identificação dos infratores. Alguns dos recados presentes nos muros são “2025 de novo”, “SPAlmeiras”, “time sem vergonha” e “cadê o planejamento?”. Para Abel, o recado foi “Acabou a mágica?”, em referência à goleada sobre a LDU (Equador) na última Libertadores, chamada de “noite mágica” pelo treinador. Outra frase escrita no muro foi “Leila, seu negócio é roubar”, direcionada à mandatária do clube. Afinal, o protesto aconteceu após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Novorizontino.

Além disso, o clube promete excluir os infratores que, ao serem identificados, fizerem parte do programa Avanti. O Palmeiras também irá bloquear os seus CPFs para que nenhum deles tenha acesso a ingressos de jogos do Verdão como mandante.