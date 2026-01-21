Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras registra B.O após pichação nos muros da sede social

Palmeiras registra B.O após pichação nos muros da sede social

Clube informou que está colaborando com as autoridades para a identificação dos infratores e probirá os mesmo de irem aos jogos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras informou no final da tarde desta quarta-feira (21) que registrou um Boletim de Ocorrência após pichações nos muros de sua sede social e da bilheteria do Allianz Parque. Inclusive, O clube, inclusive, está colaborando com as autoridades para a identificação dos infratores.

Alguns dos recados presentes nos muros são “2025 de novo”, “SPAlmeiras”, “time sem vergonha” e “cadê o planejamento?”. Para Abel, o recado foi “Acabou a mágica?”, em referência à goleada sobre a LDU (Equador) na última Libertadores, chamada de “noite mágica” pelo treinador. Outra frase escrita no muro foi “Leila, seu negócio é roubar”, direcionada à mandatária do clube. Afinal, o protesto aconteceu após a goleada por 4 a 0 sofrida para o Novorizontino.

Além disso, o clube promete excluir os infratores que, ao serem identificados, fizerem parte do programa Avanti. O Palmeiras também irá bloquear os seus CPFs para que nenhum deles tenha acesso a ingressos de jogos do Verdão como mandante.

Confira a nota do Palmeiras

“A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, na tarde desta quarta-feira (21), registrou BO (Boletim de Ocorrência) junto ao DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) para apuração e responsabilização dos vândalos que picharam um muro da sede social, na Rua Palestra Itália. O clube vem colaborando com as autoridades para a devida identificação de todos os envolvidos.

Os indivíduos identificados pelos órgãos de segurança pública responderão judicialmente pelos crimes praticados, serão excluídos do Avanti caso façam parte do programa de sócio-torcedor do Verdão e terão os CPFs bloqueados se estiverem cadastrados no sistema de venda de ingressos para os jogos do time como mandante”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar