Nova Iguaçu x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor mede forças contra o Laranja Mecânica da Baixada nesta quinta (22), às 21h30, pela terceira rodada do Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

Nova Iguaçu e Fluminense entram em campo nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Luso-Brasileiro, pela terceira rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. Com seis pontos, o Tricolor das Laranjeiras é o terceiro colocado do Grupo A, atrás de Vasco e o líder Volta Redonda. Do outro lado, a Laranja Mecânica da Baixada tem quatro pontos, na liderança do Grupo B. Os times buscam os três pontos para seguir na briga pela classificação para próxima fase. Onde assistir A partida entre Nova Iguaçu e Fluminense, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, aliás, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Nova Iguaçu Empatando com os reservas do Vasco, o Nova Iguaçu terá uma missão diferente. Isso porque o Fluminense, ao contrário do Cruz-Maltino, vai escalar o time titular antes de enfrentar o Flamengo. Mesmo assim, nomes como Di Maria, Xandinho e Vini Charopem são esperanças de um bom resultado. A Laranja Mecânica da Baixada busca repetir a campanha de 2024, quando terminou como vice-campeã da competição. Naquela ocasião, a equipe perdeu para o Flamengo na grande decisão.

Como chega o Fluminense O Fluminense entra como favorito para a vitória. Além disso, o retrospecto é amplamente favorável: em confrontos diretos fora de casa, o Tricolor venceu o Nova Iguaçu nas últimas quatro oportunidades. Considerando todos os encontros entre os clubes, a equipe tricolor saiu vitoriosa em nove dos últimos dez jogos. Fora isso, o Flu se movimenta fora de campo e encaminhou a contratação de Savarino, que deve estrear antes mesmo do Brasileirão. Por fim, a comissão técnica do Tricolor decidiu antecipar o retorno de alguns atletas. No planejamento inicial, a estreia do time principal estava prevista apenas para o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã. No entanto, a avaliação interna levou à mudança de rota, visando dar mais ritmo aos jogadores. Além disso, conta com retornos de John Kennedy e Santi Moreno, que estavam lesionados. NOVA IGUAÇU x FLUMINENSE 3ª rodada da Taça Guanabara – Campeonato Carioca

Data-Hora: 22/1/2025 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ)

NOVA IGUAÇU: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme, Di Maria e Xandinho; Vini Charopem. Técnico: Carlos Victor.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso; Matheus Reis, Canobbio e Everaldo. Técnico: Maxi Cuberas.

Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares

VAR: Philip Georg Bennett