Montoro garante a vitória do Botafogo na estreia de Anselmi

Montoro garante a vitória do Botafogo na estreia de AnselmiDever de casa em um dia tumultuado nos bastidores! Glorioso passa pouco apuro diante do Voltaço e pula para a liderança no Carioca
Em dia de notícias ruins, “climão”, saídas de jogadores importantes e um transfer ban de uma triste realidade intrínseca do Botafogo, Montoro garantiu alguns instantes de felicidade ao cravar o 1 a 0 sobre o Volta Redonda, nesta quarta-feira (21), no Estádio Nilton Santos. O embate, válido pela rodada 3 do Campeonato Carioca, marcou também a estreia do técnico Martín Anselmi no Mais Tradicional e dos jogadores do plantel principal em 2026.
O Glorioso, agora, é o líder do Grupo B do Estadual, com seis pontos. Com o mesmo número, o Voltaço também está no topo da outra chave.
Alta porcentagem de posse de bola
Os primeiros minutos da partida mostraram que o time ainda vai precisar se adaptar ao novo modelo de jogo. Afinal, o Volta Redonda explorou as costas do trio de zaga e saiu duas vezes na cara de Link. Uma desperdiçou e outra teve um gol anulado. Mas o Voltaço não é o Bayern de Munique. O Glorioso, tomou, assim, conta da posse de bola e não correu risco. Paciente, trocou passes até encontrar as suas melhores oportunidades. Ponte e Barboza, no entanto, ficaram nas defesas de Avelino. Já Artur e Montoro dispararam mísseis perigosos.
Monstrinho dá as cartas
O Botafogo permanecia em cima do adversário, desta vez, sem quase correr risco nenhum de levar um contragolpe. As chances apareciam conforme o time se soltava ainda mais no tapetinho. Cabral fez tudo certo, mas não conseguiu tirar do goleiro adversário na finalização. Montoro, então, chamou a responsabilidade para si. O Monstrinho arriscou da entrada da área e, enfim, rompeu os portões da cidadela adversária.
BOTAFOGO 1×0 VOLTA REDONDA
Campeonato Carioca – Rodada 3
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 21/01/2026, às 19h (horário de Brasília)
Gols: Montoro, 20’/2ºT (1-0)
BOTAFOGO: Raul, Ponte, Barboza e Newton (Marçal, 36’/2ºT); Vitinho, Allan (Santi, 17’/2ºT), Danilo, Montoro e Telles (Nathan, 25’/2ºT); Artur (Barrera, 17’/2ºT) e Cabral (Martins, 25’/2ºT). Técnico: Martín Anselmi.
VOLTA REDONDA: Avelino; Silva (Alan, Intervalo), Augusto, Barra e Adell; Dener (Valença, 31/2ºT), Wagninho e PK (Blanco, 26’/2ºT); Marquinhos (Juninho, 31’/2ºT), MV e Catatau . Técnico: Rodrigo Santana.
Árbitro: Bruno Mota Correia
Auxiliares: Wallace Muller Barros e Gabriel Bernardo Duarte
VAR: Alexandre Vargas Tavares
Cartão Amarelo: Barboza, Ponte e Montoro (BOT). Dener, MV (VOL)
Cartão Vermelho:
