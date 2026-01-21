Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mesmo com dois gols, Calleri assume responsabilidade após derrota do São Paulo

Atacante perdeu um gol feito quando o placar ainda estava 1 a 0 e falou sobre a falta de ritmo de jogo em seu retorno ao time titular
A noite desta quarta-feira (21) tinha tudo para ser especial para Jonathan Calleri. Afinal, depois de nove meses, o argentino voltou a atuar como titular no São Paulo e marcou duas vezes. Porém, o Tricolor perdeu para a Portuguesa por 3 a 2, dentro do Morumbis.

Apesar de voltar a marcar, o atacante ficou na bronca com sua atuação. Quando a partida estava 1 a 0 para a Lusa, Calleri perdeu um gol inacreditável na pequena área, sem goleiro. O argentino assumiu a conta pelo resultado e lamentou o lance desperdiçado.

“Primeiro queria pedir desculpas para o torcedor que veio hoje. Tenho que me cobrar, boto na minha conta hoje. Não posso perder aquele gol. Perdi um gol embaixo da trave que não posso errar. Agora é trabalhar e pensar no Palmeiras. É o único jeito que tem para agradecer o torcedor que veio ao Morumbis”, afirmou.

Ainda pegando o ritmo de jogo, o atacante destacou que ainda não está na sua melhor forma. Porém, Calleri enfatizou que o São Paulo precisa melhorar e escutar mais o treinador, além de, mais uma vez, se culpar pela derrota no clássico.

“A gente está no período de pré-temporada, faz nove meses que eu não jogo, eu não tenho ritmo. Mas a gente tem que melhorar, trabalhar. Calar a boca, ver o que fala o treinador, responder dentro de campo, como sempre a gente faz. Eu boto a cara, hoje a derrota é minha culpa e a gente vai melhorar”, ressaltou.

