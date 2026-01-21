Mesmo com dois gols, Calleri assume responsabilidade após derrota do São Paulo

Atacante perdeu um gol feito quando o placar ainda estava 1 a 0 e falou sobre a falta de ritmo de jogo em seu retorno ao time titular / Crédito: Jogada 10

A noite desta quarta-feira (21) tinha tudo para ser especial para Jonathan Calleri. Afinal, depois de nove meses, o argentino voltou a atuar como titular no São Paulo e marcou duas vezes. Porém, o Tricolor perdeu para a Portuguesa por 3 a 2, dentro do Morumbis. Apesar de voltar a marcar, o atacante ficou na bronca com sua atuação. Quando a partida estava 1 a 0 para a Lusa, Calleri perdeu um gol inacreditável na pequena área, sem goleiro. O argentino assumiu a conta pelo resultado e lamentou o lance desperdiçado.

“Primeiro queria pedir desculpas para o torcedor que veio hoje. Tenho que me cobrar, boto na minha conta hoje. Não posso perder aquele gol. Perdi um gol embaixo da trave que não posso errar. Agora é trabalhar e pensar no Palmeiras. É o único jeito que tem para agradecer o torcedor que veio ao Morumbis”, afirmou.