Mesmo com dois gols, Calleri assume responsabilidade após derrota do São Paulo

Mesmo com dois gols, Calleri assume responsabilidade após derrota do São PauloAtacante perdeu um gol feito quando o placar ainda estava 1 a 0 e falou sobre a falta de ritmo de jogo em seu retorno ao time titular
A noite desta quarta-feira (21) tinha tudo para ser especial para Jonathan Calleri. Afinal, depois de nove meses, o argentino voltou a atuar como titular no São Paulo e marcou duas vezes. Porém, o Tricolor perdeu para a Portuguesa por 3 a 2, dentro do Morumbis.
Apesar de voltar a marcar, o atacante ficou na bronca com sua atuação. Quando a partida estava 1 a 0 para a Lusa, Calleri perdeu um gol inacreditável na pequena área, sem goleiro. O argentino assumiu a conta pelo resultado e lamentou o lance desperdiçado.
“Primeiro queria pedir desculpas para o torcedor que veio hoje. Tenho que me cobrar, boto na minha conta hoje. Não posso perder aquele gol. Perdi um gol embaixo da trave que não posso errar. Agora é trabalhar e pensar no Palmeiras. É o único jeito que tem para agradecer o torcedor que veio ao Morumbis”, afirmou.
Ainda pegando o ritmo de jogo, o atacante destacou que ainda não está na sua melhor forma. Porém, Calleri enfatizou que o São Paulo precisa melhorar e escutar mais o treinador, além de, mais uma vez, se culpar pela derrota no clássico.
“A gente está no período de pré-temporada, faz nove meses que eu não jogo, eu não tenho ritmo. Mas a gente tem que melhorar, trabalhar. Calar a boca, ver o que fala o treinador, responder dentro de campo, como sempre a gente faz. Eu boto a cara, hoje a derrota é minha culpa e a gente vai melhorar”, ressaltou.