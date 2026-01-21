Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogadores do City reembolsam torcedores após vexame na Liga dos Campeões

Citizens perderam para o modesto Bodo/Glimt, da Noruega, por 3 a 1
O Manchester City protagonizou um vexame histórico na Liga dos Campeões. Afinal, o time inglês perdeu para o Bodo/Glimt, da Noruega, por 3 a 1, nesta última terça-feira (20), fora de casa, pela sétima rodada da fase classificatória. Após a partida, os jogadores decidiram reembolsar os torcedores presentes na derrota.

Ao todo,  374 torcedores viajaram para acompanhar a partida na Noruega. Dessa forma, o valor total do reembolso será de 9,3 mil libras (aproximadamente R$ 67,5 mil na cotação atual). Em nota assinada pelos capitães Bernardo Silva, Rúben Dias, Rodri e Haaland, os atletas reconheceram o “sacrifício” da torcida.

“Sabemos o sacrifício que nossos torcedores fazem ao viajar pelo mundo para nos apoiar, tanto em casa quanto fora, e jamais daremos isso como garantido. Eles são os melhores torcedores do mundo (…) Cobrir o custo desses ingressos para os torcedores que viajaram para Bodo é o mínimo que podemos fazer”, diz um trecho da nota.

Foi a segunda derrota consecutiva do Manchester City, que também perdeu para o rival Manchester United, no último sábado (17), pelo Campeonato Inglês. Com o resultado negativo diante do Bodo/Glimt, os Citizens caíram para a quarta colocação com 13 pontos, mas segue com chances de classificação direta às oitavas. Já o time norueguês, por sua vez, venceu pela primeira vez na Liga dos Campeões.

