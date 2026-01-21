Internacional vence o Inter-SM no Beira-Rio pelo Gaúchão

Internacional vence o Inter-SM no Beira-Rio pelo GaúchãoCom gols de Alan Patrick e Félix Torres, Colorado faz 2 a 0, se recupera da derrota anterior e mantém a liderança do Grupo A
No duelo de xarás, o Internacional levou a melhor e venceu o Inter, de Santa Maria, por 2 a 0, nesta quarta-feira (21). O camisa 10 Alan Patrick, de pênalti, abriu o placar logo no início do jogo, enquanto Félix Torres, nos acréscimos da segunda etapa, completou a vitória no Beira-Rio, em Porto Alegre. O resultado manteve o Colorado na liderança do Grupo A do Campeonato Gaúcho, em partida válida pela quarta rodada.
Dessa maneira, o Internacional se recuperou da derrota para o Ypiranga, de virada, na rodada passada e manteve a liderança do Grupo A, agora com nove pontos em quatro jogos.
Por outro lado, o Inter-SM segue sem vencer no Campeonato Gaúcho e também não marcou gols na competição. Até o momento, o time conquistou dois empates e duas derrotas, ocupando o quinto lugar do Grupo B.
O jogo
O Inter abriu o placar cedo, aos 5 minutos, com Alan Patrick em cobrança de pênalti. Assim, o time passou a controlar o jogo, mas apresentou falhas defensivas e deu espaços ao adversário. A equipe visitante criou boas chances, com Laion e João Felipe, enquanto o Colorado também desperdiçou oportunidades com Bernabéi e, já nos acréscimos, Borré. O time de Pezzolano teve dificuldades para sair jogando sob pressão, além de problemas de recomposição e posicionamento ao longo do primeiro tempo.
A segunda etapa foi ruim tecnicamente, com muitos erros dos dois lados. A primeira oportunidade ocorreu aos 11 minutos, em finalização de Alan Patrick. Borré chegou a balançar a rede aos 16 e aos 22 minutos, mas o camisa 7 estava impedido em ambos os lances. O jogo ficou muito tempo paralisado para atendimento médico nos dois times e o ritmo caiu. Quando o placar parecia definido, Félix Torres aproveitou escanteio e, de cabeça, confirmou a vitória por 2 a 0.
INTERNACIONAL 2X0 INTER-SM
Campeonato Gaúcho – 4ª rodada
Data e horário: 21/1/2026 (quarta-feira), às 19h (de Brasília).
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS).
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado (Félix Torres, 18’/2ºT), Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho (Bruno Henrique, 46’/2ºT) e Alan Patrick (Bruno Tabata, 31’/2ºT); Vitinho (João Victor, 19’/2ºT), Carbonero (Alex, 19’/2ºT) e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
INTER-SM: Iago Hass; Mizael, Salazar, Rodrigo Augusto e Otávio; Júlio Simas, Laion, Marco Antônio; Wilson Júnior (Vitor Júnior, 18’/2ºT), Yuri Mamute (Michel, 27’/2ºT) e João Felipe (Inácio Artifon, 27’/2ºT). Técnico: Bruno Coutinho.
Gols: Alan Patrick, aos 5’/1ºT (1-0); Félix Torres, aos 46’/2ºT (2-0).
Árbitro: Allan Ricardo Freitas.
Assistentes: Fagner Bueno Cortes e Estefani Adriati Estrela.
VAR: Marcello Ignacio Domingues.
Cartões amarelos: Ronaldo (INT); Mateus Santana, Vitor Júnior (ISM).
