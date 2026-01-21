Internacional vence o Inter-SM no Beira-Rio pelo Gaúchão

Com gols de Alan Patrick e Félix Torres, Colorado faz 2 a 0, se recupera da derrota anterior e mantém a liderança do Grupo A / Crédito: Jogada 10

No duelo de xarás, o Internacional levou a melhor e venceu o Inter, de Santa Maria, por 2 a 0, nesta quarta-feira (21). O camisa 10 Alan Patrick, de pênalti, abriu o placar logo no início do jogo, enquanto Félix Torres, nos acréscimos da segunda etapa, completou a vitória no Beira-Rio, em Porto Alegre. O resultado manteve o Colorado na liderança do Grupo A do Campeonato Gaúcho, em partida válida pela quarta rodada. LEIA MAIS: Inter anuncia a contratação de Rodrigo Villagra

Dessa maneira, o Internacional se recuperou da derrota para o Ypiranga, de virada, na rodada passada e manteve a liderança do Grupo A, agora com nove pontos em quatro jogos.

Por outro lado, o Inter-SM segue sem vencer no Campeonato Gaúcho e também não marcou gols na competição. Até o momento, o time conquistou dois empates e duas derrotas, ocupando o quinto lugar do Grupo B. O jogo O Inter abriu o placar cedo, aos 5 minutos, com Alan Patrick em cobrança de pênalti. Assim, o time passou a controlar o jogo, mas apresentou falhas defensivas e deu espaços ao adversário. A equipe visitante criou boas chances, com Laion e João Felipe, enquanto o Colorado também desperdiçou oportunidades com Bernabéi e, já nos acréscimos, Borré. O time de Pezzolano teve dificuldades para sair jogando sob pressão, além de problemas de recomposição e posicionamento ao longo do primeiro tempo. A segunda etapa foi ruim tecnicamente, com muitos erros dos dois lados. A primeira oportunidade ocorreu aos 11 minutos, em finalização de Alan Patrick. Borré chegou a balançar a rede aos 16 e aos 22 minutos, mas o camisa 7 estava impedido em ambos os lances. O jogo ficou muito tempo paralisado para atendimento médico nos dois times e o ritmo caiu. Quando o placar parecia definido, Félix Torres aproveitou escanteio e, de cabeça, confirmou a vitória por 2 a 0.