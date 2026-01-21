Gabigol treina no Santos e fica à disposição para o clássico

Atacante ficou de fora da partida contra o Guarani por conta de uma tendinite e trabalhou normalmente antes do duelo contra o Corinthians

O Santos terá um reforço no seu ataque para encarar o Corinthians nesta quinta-feira (22), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O atacante Gabigol treinou normalmente no CT Rei Pelé e está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O jogador ficou de fora do empate contra o Guarani por conta de uma tendinite. Entretanto, o clube optou por preservar o atacante do jogo em Campinas para não correr o risco de piorar a situação. Com isso, Gabigol já havia treinado na terça-feira com o resto do elenco e está recuperado para o clássico.