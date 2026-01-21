Flamengo estreia Vitão e Vasco escala GB para o Clássico dos Milhões

Rubro-Negro poupa pilares físicos e promove estreia de zagueiro; Cruz-Maltino vai com força máxima e aposta em prata da casa para vaga de Rayan / Crédito: Jogada 10

O mistério acabou e as cartas estão na mesa para o primeiro Clássico dos Milhões de 2026. Flamengo e Vasco definiram suas escalações para o duelo desta quarta-feira (21), às 21h30, no Maracanã, válido pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O confronto coloca frente a frente duas estratégias distintas: enquanto o Rubro-Negro dosa a energia de suas estrelas, o Cruz-Maltino aposta na continuidade, forçado apenas a mexer no ataque devido ao mercado da bola. Vitão estreia e estrelas poupadas Pelo lado do Flamengo, a grande novidade é a estreia do zagueiro Vitão. O defensor, ex-Internacional e primeiro reforço contratado para a temporada, recebe sua primeira oportunidade como titular logo em um clássico, formando a zaga ao lado de Léo Pereira.

A escalação comandada por Filipe Luís reflete uma preocupação com a parte física do elenco neste início de ano. O clube optou por poupar cinco peças importantes do time principal: Arrascaeta, Ayrton Lucas, Danilo, De la Cruz e Jorginho não iniciam a partida. Além deles, o goleiro Andrew, recém-apresentado, ainda não teve sua regularização concluída a tempo de ir para o jogo. Com isso, o meio-campo terá uma configuração inédita com Erick Pulgar, Evertton Araújo e o colombiano Carrascal.

A vez de GB e o retorno de Piton No Vasco, o técnico Fernando Diniz manteve a base considerada titular, mas precisou lidar com a ausência definitiva de Rayan. Negociado com o Bournemouth, da Inglaterra, a joia não veste mais a camisa cruz-maltina. Para o seu lugar, o treinador escolheu outra promessa da base: o atacante GB, que terá a responsabilidade de comandar o setor ofensivo ao lado de Andrés Gomez e Nuno Moreira. A boa notícia para a torcida vascaína é o retorno de Lucas Piton. O lateral-esquerdo, peça-chave no sistema ofensivo da equipe, volta ao time após cumprir suspensão, completando a linha defensiva que terá força máxima. Confira as escalações oficiais de Flamengo x Vasco: Flamengo: Rossi, Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Daniel Sales; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.