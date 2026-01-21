Em jogo de cinco gols, São Paulo perde para a Portuguesa no Morumbis

Em jogo de cinco gols, São Paulo perde para a Portuguesa no MorumbisCalleri volta a marcar pelo Tricolor, mas Lusa aproveita erros dos donos da casa e volta a vencer um clássico depois de 16 anos
O São Paulo ampliou a sequência de jogos sem vencer no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (21), marcada pela renúncia do presidente Julio Casares, o Tricolor perdeu para a Portuguesa por 3 a 2. Renê, duas vezes, e Maceió fizeram para a Lusa. Já Calleri, também duas vezes, voltou a marcar pelo time da casa.
Com o resultado, o São Paulo ainda segue fora da zona de classificação, com apenas quatro pontos. Já a Portuguesa emplaca a segunda vitória consecutiva e subiu para a quinta colocação, com seis pontos.
Na próxima rodada, o Tricolor vai em busca da reabilitação no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Por sua vez, a Lusa tenta manter o bom momento contra o Guarani, no Canindé.
Lusa melhor, mas São Paulo cria mais
A partida começou com a Portuguesa tendo mais a posse de bola. Entretanto, os visitantes não conseguiam chegar com perigo à meta tricolor. O São Paulo não criava muito, mas quando chegou no ataque, levou perigo. Lucca recebeu na entrada da área, ficou na cara do goleiro, mas mandou para fora. Na sequência, Ferreira arriscou com efeito da esquerda e tirou tinta da trave.
Depois de ter ficado mais com a bola, a Lusa enfim conseguiu ter suas primeiras oportunidades. Gabriel Pires arriscou da intermediária e Rafael fez a defesa. Depois, João Victor ficou com sobra do cruzamento, mandou no ângulo e o goleiro fez um milagre. Antes do intervalo, o Tricolor respondeu com Pablo Maia, que finalizou de longe e parou em Bruno Bertinato.
Cinco gols depois do intervalo
Na segunda etapa, o São Paulo conseguiu voltar melhor e teve a primeira oportunidade. Lucca cruzou fechado e a bola bateu no travessão. Porém, logo na sequência, a Portuguesa conseguiu dar o troco e sair na frente. Gabriel Pires cruzou na área e Renê se antecipou à marcação de Tolói para abrir o marcador.
Atrás no placar, o Tricolor aumentou a pressão para tentar o empate. No lance mais inacreditável da noite, Ferreira acertou cruzamento na área e Calleri, sozinho na pequena área, mandou para fora. Depois, Bertinato saiu errado após cobrança de falta, Dória cabeceou e João Victor salvou em cima da linha. Na sobra, Bobadilla mandou para fora.
Porém, no retorno ao time titular, o argentino não podia deixar o torcedor decepcionado. Pedro Ferreira acertou belo passe para Calleri, que invadiu a área e desta vez não perdoou, voltando a marcar com a camisa tricolor. Só que cinco minutos depois, a Lusa teve a grande chance de voltar a ficar à frente no marcador. Renê recebeu lançamento na área e foi derrubado por Nicolas. Pênalti, que o atacante cobrou e marcou para o time do Canindé.
Na tentativa de buscar o empate, o São Paulo se afobou e a Portuguesa não desperdiçou. Renê recuperou a bola na intermediária e finalizou para defesa de Rafael. No rebote, Maceió aproveitou para marcar o terceiro. Porém o Tricolor conseguiu voltar para o jogo com Calleri. O argentino subiu mais alto após cruzamento na área e fez o segundo. O atacante até teve a chance de empatar, mas mandou para fora e a Lusa voltou a vencer um dos quatro grandes após 16 anos.
SÃO PAULO 2 X 3 PORTUGUESA
Campeonato Paulista – 4ª rodada
Data e horário: 21/1/2026 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Gols: Renê, 4’/2ºT (0-1); Calleri, 30’/2ºT (1-1); Renê, 38’/2ºT (1-2); Maceió, 43’/2ºT (1-3); Calleri, 45’/2ºT (2-3)
SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Tapia, 32’/2ºT), Rafael Tolói, Dória e Nicolas; Pablo Maia (Bobadilla, 12’/2ºT), Negrucci (Marcos Antônio, intervalo) e Lucas Moura (Luciano, 12’/2ºT); Ferreira, Lucca (Pedro Ferreira, 24’/2ºT) e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.
PORTUGUESA: Bruno Bertinato; João Victor (Gustavo Sciencia, 39’/2ºT), Gustavo Henrique, Eduardo Biazus e Caio Roque (Eric Botteghin, 39’/2ºT); Zé Vitor (Carlos Lima, 39’/2ºT), Gabriel Pires (Hudson, 28’/2ºT) e Guilherme Portuga; Ewerthon (Igor Torres, 14’/2ºT), Maceió e Renê.. Técnico: Fábio Matias.
Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Izabele de Oliveira (SP)
VAR: Thiago Luis Scarascati (SP)
Cartões Amarelos: Gabriel Pires, Eduardo Biazus e Hudson (POR)
Cartão Vermelho: Renê (POR)
