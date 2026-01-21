Em jogo com gol polêmico, Cruzeiro supera Grêmio de virada e é finalista da Copinha

Raposa vence por 3 a 2 com direito a gol confirmado pela arbitragem após bola bater na trave, percorrer a linha e o goleiro gremista defender / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro está na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Em um duelo repleto de emoção no estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP), na noite desta quarta-feira (21/1), os jovens da Toca da Raposa superaram o Grêmio por 3 a 2, de virada. E com direito a um gol polêmico confirmado pela arbitragem quando os gaúchos venciam por 1 a 0. Com o resultado positvo, o Cruzeiro carimba, portanto, sua vaga na grande final da Copinha. O adversário da grande final será definido nesta quinta-feira (22), no confronto entre São Paulo e Ibrachina, às 21h30, no Morumbis.

Primeiro tempo movimentado O início foi favorável ao Tricolor gaúcho. Afinal, logo aos cinco minutos, o atacante Harlley aproveitou assistência de peito dentro da área e finalizou com força, abrindo o placar. Mas a resposta celeste veio rapidamente: aos nove, Cauan Baptistella brigou pela bola na área e chutou de canhota. A bola bateu na trave, percorreu a linha e foi defendida por João Victor, mas a arbitragem confirmou que ela havia cruzado totalmente a meta, decretando o empate. O Grêmio, contudo, voltou a ficar na frente aos 28 minutos, novamente com Harlley. Em contra-ataque veloz, o camisa 9 recebeu pela meia-direita e bateu rasteiro, cruzado, colocando os gaúchos em vantagem: 2 a 1.