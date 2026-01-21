Diretor do Flamengo dá a real sobre negociação com Paquetá

José Boto lembra que o clube está trabalhando muito para fechar o negócio. No entanto, há empecilhos e a conversa é, de fato, demorada / Crédito: Jogada 10

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, disse em entrevista à SporTV, antes de Flamengo x Vasco, pelo Carioca, no Maracanã, nesta quinta-feira, 21/1, sobre o status atual da negociação com Lucas Paquetá. O dirigente afirmou que todos sabem que o Rubro-Negro quer muito o jogador da Seleção Brasileira e que o jogador está ansioso para voltar ao Flamengo, clube que o projetou. No entanto, há um empecilho importante: o West Ham ainda resiste ao negócio. “É sabido que queremos muito ter o Paquetá e o Paquetá quer muito vir para aqui, mas, em todas as negociações, há uma terceira parte que não está convencida em vender o jogador. Ainda assim, tivemos avanços significativos. Por outro lado, é uma operação muito difícil por causa dos valores envolvidos, envolvendo um jogador que está em um patamar muito alto. Por isso, vamos ter de ter paciência e contar com a colaboração do West Ham.”

Além disso, Boto lembra que o negócio não é nada simples, por envolver muitas variáveis, embora o Flamengo tenha dinheiro suficiente para fechar a negociação. Segundo ele, o processo exige cautela:

“Há muitas coisas envolvidas. Não é normal um clube brasileiro pagar à vista; todos os clubes no mundo pagam parcelado. Assim, há uma série de negociações e tratativas. Consequentemente, isso demora seu tempo, mas estamos trabalhando muito para que ele venha.” A novela Flamengo-West Ham- Paquetá Para lembrar: o West Ham pedia 60 milhões de euros (cerca de R$ 373 milhões, no câmbio atual), mas já aceita flexibilizar a quantia. Enquanto isso, o Flamengo admite chegar a 35 milhões de euros (R$ 217 milhões) fixos, mais 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em bônus. Há mais: o Flamengo quer o jogador imediatamente, e o meia também tem esse desejo para ficar mais próximo do técnico Carlo Ancelotti, uma vez que almeja disputar a Copa do Mundo e vem sendo convocado pelo treinador. Por outro lado, o West Ham, que está na zona de rebaixamento da Premier League, quer contar com Paquetá até maio, quando se encerra o Campeonato Inglês.