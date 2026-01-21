Crespo desaprova testes do São Paulo contra a Portuguesa: “Hoje não teve nada positivo”

Treinador destacou que está usando o Paulista como pré-temporada e que equipe ainda vive um processo nessas primeiras partidas / Crédito: Jogada 10

O São Paulo conheceu sua primeira derrota dentro de casa nesta edição do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (21), o Tricolor perdeu para a Portuguesa por 3 a 2 e segue fora da zona de classificação do estadual. Apesar do resultado negativo, o técnico Hernán Crespo mantém o discurso de que a equipe ainda vive uma pré-temporada. Entretanto, o argentino destacou que ninguém ficou satisfeito com o resultado e que não teve avaliação positiva dos testes que tentou fazer.

“Já falei, estamos em pré-temporada. Tenho espaço para tentar, é o momento para isso. Dar minutagem àqueles que precisam. Ninguém gostou do resultado, porque no processo de crescimento do time temos que tentar. Algumas coisas vão funcionar, outras não. É um momento de construção da ideia de jogo, construção física dos atletas. No processo, todo mundo vai preferir que as coisas aconteçam de maneira positiva. Hoje não teve nada positivo”, pontuou.

Na metade da primeira fase, o São Paulo vive a real possibilidade de ser eliminado na sequência do Campeonato Paulista. O treinador vê que isso pode acontecer de forma natural ao longo da temporada e enfatizou que ainda enxerga que o atual momento deve ser utilizado para dar espaço para os jovens e para construção de uma base. “Não temos que pensar nessas coisas. Durante o ano vai acontecer, dificilmente vamos ganhar tudo. São quatro competições e estaremos fatalmente eliminados em uma. Nesse momento, temos que dar oportunidade para os meninos de Cotia errarem e fazerem coisas boas, isso tudo no meio de uma competição. Vamos acreditar que as situações externas permitam que a gente possa construir uma equipe base. A gente fica muito mais feliz se o resultado acompanha. Não podemos perder em casa, mas aconteceu”, destacou. Sem dramatização no São Paulo Em outras palavras, Crespo espera que a situação não seja vista de forma negativa. Afinal, o treinador pretende utilizar as próximas rodadas para dar espaço para os jovens jogadores, além de Calleri, que está retornando de lesão. O argentino também comentou que quando as coisas estiverem mais estabilizadas, a equipe ficará arrumada por completo.