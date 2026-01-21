Coritiba perde pela 1ª vez na história para o São Joseense, que vai ao mata-mata do Paranaense

Coritiba perde pela 1ª vez na história para o São Joseense, que vai ao mata-mata do ParanaenseTriunfo por 1 a 0 no Couto Pereira antecipa classificação do Tricolor do Pinhão; Coxa ainda depende apenas de si para passar de fase
O São Joseense viveu uma noite histórica no Couto Pereira. Pela primeira vez, o Tricolor do Pinhão derrotou o Coritiba e, de quebra, assegurou vaga antecipada nas quartas de final do Campeonato Paranaense. O triunfo por 1 a 0, conquistado nesta quarta-feira (21/1), teve como protagonista o atacante Lucas Gaúcho, autor do gol que selou a vitória na quinta rodada da primeira fase.
O duelo também marcou o reencontro do elenco principal do Coxa com sua torcida após a conquista da Série B do Brasileiro de 2025. O time alviverde precisava apenas de um empate para garantir classificação antecipada, mas se frustrou.
Ainda assim, a situação não é dramática: o Coritiba ocupa a vice-liderança do Grupo B com sete pontos, três a mais que o primeiro clube fora da zona de classificação, além de contar com saldo de gols superior. Já o São Joseense, com 10 pontos, aparece em segundo no Grupo A e não pode mais ser alcançado pelos rivais.
A rodada decisiva da primeira fase acontece no sábado, às 16h (de Brasília), com seis jogos simultâneos. O Coxa encara o Cascavel no Olímpico Regional, enquanto o São Joseense visita o Azuriz, em Pato Branco.
Como foi o jogo
A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio. O São Joseense buscou espaços principalmente com o meia João Mafra, que arriscou finalizações perigosas, mas parou nas boas defesas de Pedro Morisco. O Coritiba, por sua vez, encontrou dificuldades diante da marcação firme do adversário. Ainda assim, chegou perto em um cabeceio de Pedro Rocha e em um chute de efeito de Josué, ambos neutralizados pelo goleiro Diego Monteiro.
Logo aos seis minutos da etapa final, saiu o lance decisivo. Lucas Gaúcho recebeu de costas para o gol, girou sobre Tiago Cóser e finalizou de canhota, vencendo Morisco: 1 a 0. A partir daí, o Coritiba tentou pressionar, mas só conseguiu criar chances claras após os 30 minutos. Josué arriscou de fora da área e parou novamente em Monteiro, que também defendeu uma cabeçada de Pedro Rocha. Nos minutos finais, Sebastián Gómez tentou salvar o Coxa, mas o goleiro do Tricolor manteve a segurança e garantiu o resultado histórico.