Coritiba perde pela 1ª vez na história para o São Joseense, que vai ao mata-mata do Paranaense

Triunfo por 1 a 0 no Couto Pereira antecipa classificação do Tricolor do Pinhão; Coxa ainda depende apenas de si para passar de fase / Crédito: Jogada 10

O São Joseense viveu uma noite histórica no Couto Pereira. Pela primeira vez, o Tricolor do Pinhão derrotou o Coritiba e, de quebra, assegurou vaga antecipada nas quartas de final do Campeonato Paranaense. O triunfo por 1 a 0, conquistado nesta quarta-feira (21/1), teve como protagonista o atacante Lucas Gaúcho, autor do gol que selou a vitória na quinta rodada da primeira fase. O duelo também marcou o reencontro do elenco principal do Coxa com sua torcida após a conquista da Série B do Brasileiro de 2025. O time alviverde precisava apenas de um empate para garantir classificação antecipada, mas se frustrou.

Ainda assim, a situação não é dramática: o Coritiba ocupa a vice-liderança do Grupo B com sete pontos, três a mais que o primeiro clube fora da zona de classificação, além de contar com saldo de gols superior. Já o São Joseense, com 10 pontos, aparece em segundo no Grupo A e não pode mais ser alcançado pelos rivais.