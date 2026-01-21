Corinthians tenta a contratação de Júnior Santos, do Atlético-MG

Timão deseja contar com o jogador por empréstimo até o final do ano; Galo analisa o modelo de negócio / Crédito: Jogada 10

O Corinthians iniciou conversas com o Atlético-MG para contratar o atacante Júnior Santos, de 31 anos, por empréstimo. A negociação envolve vínculo de um ano, com o clube paulista assumindo integralmente os salários do jogador. As partes também discutem a inclusão de um valor pré-fixado para compra em definitivo ao fim do contrato. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola. O Corinthians busca reforçar o setor ofensivo com um atleta experiente e avalia o empréstimo como alternativa viável dentro do planejamento financeiro. A diretoria entende que o modelo reduz riscos imediatos e permite análise de desempenho antes de uma possível aquisição definitiva.

Por outro lado, Júnior Santos tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2028. O clube ainda analisa a liberação temporária. Na última temporada, o atacante enfrentou problemas físicos e participou de 29 partidas, com dois gols e uma assistência.

Júnior Santos demonstrou interesse em defender o Corinthians. O jogador busca maior sequência em campo e vê no clube paulista a chance de ampliar sua participação em jogos oficiais. Ao mesmo tempo, a concorrência no elenco atleticano também influencia a avaliação do jogador sobre uma possível saída. Val lembrar que Júnior Santos sofreu uma lesão traumática no púbis na última temporada, com ruptura do tendão adutor da coxa direita. O jogador passou por cirurgia e disputou sua última partida em setembro. A estratégia do Corinthians no mercado A tentativa do Corinthians de contar com Júnior Santos por empréstimo faz parte dos planos do clube para o mercado nessa temporada. Com dificuldades financeiras, a direção tenta a contratação de atletas que possam desembarcar no Parque São Jorge por empréstimo ou a custo zero. São os casos dos dois reforços já confirmados até o momento, o zagueiro Gabriel Paulista, vindo do Besiktas (Turquia) e do meio-campista Matheus Pereira, vindo do Fortaleza.