Corinthians anuncia contratação de lateral uruguaio

Pedro Milans estava livre desde que deixou o Peñarol, no final do ano passado, e assinou com o Timão por quatro temporadas

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (21) o seu terceiro reforço para a temporada. O clube oficializou a chegada do lateral-direito Pedro Milans, de 21 anos. O uruguaio estava livre no mercado desde que deixou o Peñarol, no final do ano, e assinou com o Timão até dezembro de 2029.

O jogador já estava no Brasil desde a semana passada, quando realizou exames médicos e conheceu a estrutura do clube. Milans realiza trabalhos junto com os seus companheiros e está regularizado para estrear, com o contrato publicado no BID. Entretanto, o uruguaio deve demorar um pouco para atuar, pois não entra em campo desde novembro.