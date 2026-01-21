Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians anuncia contratação de lateral uruguaio

Pedro Milans estava livre desde que deixou o Peñarol, no final do ano passado, e assinou com o Timão por quatro temporadas
O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (21) o seu terceiro reforço para a temporada. O clube oficializou a chegada do lateral-direito Pedro Milans, de 21 anos. O uruguaio estava livre no mercado desde que deixou o Peñarol, no final do ano, e assinou com o Timão até dezembro de 2029.

O jogador já estava no Brasil desde a semana passada, quando realizou exames médicos e conheceu a estrutura do clube. Milans realiza trabalhos junto com os seus companheiros e está regularizado para estrear, com o contrato publicado no BID. Entretanto, o uruguaio deve demorar um pouco para atuar, pois não entra em campo desde novembro.

O lateral chega para preencher uma das prioridades do clube na janela de transferências, que era a aquisição de um lateral-direito. Pedro Milans será o reserva imediato de Matheuzinho no setor.

No ano passado, o uruguaio atuou em 42 partidas pelo Peñarol. Além disso, o jogador acumula passagens pelas seleções de base da Celeste Olímpica.

Tags

Corinthians

