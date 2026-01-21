Corinthians acelera montagem de elenco após fim do transfer ban e faz consulta por Cuiabano

Dorival Júnior tem sido parte fundamental para os movimentos do Timão em busca de reforços / Crédito: Jogada 10

O Corinthians vem tentando se colocado como protagonista no mercado da bola desde a queda do transfer ban da Fifa. O fim da punição, que coincidiu com a troca na direção executiva do clube (saída de Fabinho Soldado e chegada de Marcelo Paz), levou o Corinthians a acertar 12 transferências entre chegadas e saída. Até o momento, apenas dois reforços foram confirmados pelo clube: o zagueiro Gabriel Paulista, vindo do Besiktas (Turquia), e o meio-campista Matheus Pereira, que estava no Fortaleza. Entretanto, outros três jogadores já tem acerto com o Timão e estão por detalhes da oficialização. São eles: o goleiro João Ricardo, o lateral-direito Pedro Milans e o atacante Kaio César. Além disso, Pedro Raul, que atuou por empréstimo no Ceará em 2025, retornou e tem participado dos jogos neste início de temporada.

Por outro lado, seis jogadores deixaram o clube na virada do ano: o lateral-esquerdo Angileri, o meio-campista Maycon, e os atacantes Talles Magno e Romero não tiveram o contrato renovado. O zagueiro Félix Torres e o meio-campista Ryan saíram por empréstimo para Internacional e Fortaleza, respectivamente.

Corinthians faz consulta por Cuiabano Neste contexto, de montagem de um novo elenco, o técnico Dorival Júnior tem sido peça fundamental. A chegada de um novo goleiro, por exemplo, atende a um pedido do treinador. Assim como a possível chegada de Alisson, meio-campista do São Paulo, que foi outra solicitação do técnico. Vale lembrar que ambos trabalharam juntos no clube do Morumbi. Ao todo, Dorival entende que o elenco ainda precisa e um lateral-esquerdo, um volante e um atacante. E neste contexto, o nome do lateral Cuiabano, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest (Inglaterra), surgiu como possível reforço do Corinthians, segundo o “Uol. A direção fez uma consulta pelo jogador de 22 anos, mas considera as condições do negócio difíceis. Os ingleses aceitam negociar o jogador, desde que de forma definitiva. O Timão, por outro lado, busca um empréstimo. Vale lembrar que, apesar do fim do transfer ban, o Alvinegro ainda passa por dificuldades financeiras e, por isso, busca jogadores a custo zero, como no casos de Gabriel Paulista. Ou por empréstimo, caso de Matheus Pereira.