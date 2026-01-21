Comissão de Ancelotti inicia tour na Europa de olho na Copa do Mundo

Comissão de Ancelotti inicia tour na Europa de olho na Copa do MundoAuxiliares e analistas visitam clubes e monitoram atletas para a convocação de março e a preparação para o Mundial de 2026
A temporada de 2026 começou decisiva para a Seleção Brasileira. Com o foco total na preparação para a Copa do Mundo, o Departamento de Seleções da CBF iniciou um amplo giro pelo continente europeu. Integrantes da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti desembarcaram na Europa para uma série de observações in loco. A equipe visa monitorar o desempenho físico e técnico de atletas selecionáveis. O período de avaliações, que começou em 17 de janeiro, estende-se até o dia 2 de fevereiro e tem como objetivo principal fechar a lista para a convocação de março.
A delegação brasileira conta com uma equipe robusta de especialistas. Participam do serviço de análises o coordenador técnico Juan Santos, os auxiliares diretos de Ancelotti — Francesco Mauri, Paul Clement e Luigi Vito Lasala —, além dos analistas de desempenho Simone Montanaro, Thomaz Koerich e Bruno Baquete. A preocupação com a parte física também é evidente, com as presenças do coordenador de preparação física Cristiano Nunes, do preparador Mino Fulco e do fisiologista Guilherme Passos.
O roteiro inclui partidas das principais ligas nacionais e confrontos decisivos da Champions League. Além de assistir aos jogos, a comissão realiza visitas técnicas a centros de treinamento para promover um intercâmbio de informações com as comissões dos clubes europeus. O coordenador geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, destacou a relevância estratégica desse movimento para o planejamento do Mundial.
“É de suma importância que tenhamos esse acompanhamento, tanto em relação aos atletas quanto às estruturas dos clubes, à preparação física, à parte tática. É diferente quando nossos profissionais veem de perto e conversam com as comissões técnicas. Essa integração é fundamental para que tenhamos pleno conhecimento de tudo que for útil na preparação da seleção”, afirmou o dirigente.
Ancelotti no Brasil em fevereiro
Após a etapa europeia, o planejamento volta-se para o cenário nacional. A CBF confirmou que, em fevereiro, a agenda de observações focará no início do Campeonato Brasileiro e na disputa da Supercopa Rei Superbet 2026. Nesta fase, o próprio técnico Carlo Ancelotti estará presente nos estádios, acompanhado dos demais integrantes do departamento. O intuito, sem dúvida, é observar de perto os talentos que atuam no país.