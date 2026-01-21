Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comissão de Ancelotti inicia tour na Europa de olho na Copa do Mundo

Auxiliares e analistas visitam clubes e monitoram atletas para a convocação de março e a preparação para o Mundial de 2026
A temporada de 2026 começou decisiva para a Seleção Brasileira. Com o foco total na preparação para a Copa do Mundo, o Departamento de Seleções da CBF iniciou um amplo giro pelo continente europeu. Integrantes da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti desembarcaram na Europa para uma série de observações in loco. A equipe visa monitorar o desempenho físico e técnico de atletas selecionáveis. O período de avaliações, que começou em 17 de janeiro, estende-se até o dia 2 de fevereiro e tem como objetivo principal fechar a lista para a convocação de março.

A delegação brasileira conta com uma equipe robusta de especialistas. Participam do serviço de análises o coordenador técnico Juan Santos, os auxiliares diretos de Ancelotti — Francesco Mauri, Paul Clement e Luigi Vito Lasala —, além dos analistas de desempenho Simone Montanaro, Thomaz Koerich e Bruno Baquete. A preocupação com a parte física também é evidente, com as presenças do coordenador de preparação física Cristiano Nunes, do preparador Mino Fulco e do fisiologista Guilherme Passos.

O roteiro inclui partidas das principais ligas nacionais e confrontos decisivos da Champions League. Além de assistir aos jogos, a comissão realiza visitas técnicas a centros de treinamento para promover um intercâmbio de informações com as comissões dos clubes europeus. O coordenador geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, destacou a relevância estratégica desse movimento para o planejamento do Mundial.

“É de suma importância que tenhamos esse acompanhamento, tanto em relação aos atletas quanto às estruturas dos clubes, à preparação física, à parte tática. É diferente quando nossos profissionais veem de perto e conversam com as comissões técnicas. Essa integração é fundamental para que tenhamos pleno conhecimento de tudo que for útil na preparação da seleção”, afirmou o dirigente.

Ancelotti no Brasil em fevereiro

Após a etapa europeia, o planejamento volta-se para o cenário nacional. A CBF confirmou que, em fevereiro, a agenda de observações focará no início do Campeonato Brasileiro e na disputa da Supercopa Rei Superbet 2026. Nesta fase, o próprio técnico Carlo Ancelotti estará presente nos estádios, acompanhado dos demais integrantes do departamento. O intuito, sem dúvida, é observar de perto os talentos que atuam no país.

