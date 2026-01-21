Boca Juniors formaliza proposta por Kevin Serna e Fluminense avalia oferta

Clube argentino busca alternativa ofensiva após perder Hinestroza para o Vasco e empresário deve chegar ao Rio nos próximos dias para reuniões / Crédito: Jogada 10

O mercado da bola segue agitado nas Laranjeiras neste início de 2026. O Boca Juniors, da Argentina, oficializou o interesse na contratação do atacante Kevin Serna e enviou uma proposta formal à diretoria do Fluminense. A investida dos Xeneizes ocorre como uma resposta imediata a uma frustração recente no mercado de transferências: o clube de Buenos Aires tentou a contratação de Hinestroza, mas viu o jogador acertar sua transferência para o Vasco da Gama. A cúpula tricolor já possui os números em mãos e debaterá a viabilidade do negócio internamente. No entanto, a postura inicial do departamento de futebol privilegia a manutenção do elenco. O Fluminense considera Kevin Serna uma peça fundamental para o planejamento da temporada e não demonstra, a princípio, interesse em facilitar a saída do jogador.

Destaque em 2025 e contrato longo A resistência do Fluminense em negociar o atleta com o Boca Juniors se justifica pelo desempenho recente. Serna consolidou-se como titular do ataque tricolor em 2025, ano em que registrou ótimos números individuais: balançou as redes 13 vezes e contribuiu com nove assistências. Sua adaptação ao futebol brasileiro e a importância tática que adquiriu no esquema da equipe elevam seu status de “intocável” neste momento.