“Sonhei em estar aqui”: Félix Torres estreia com gol e vibra com início no Internacional

Zagueiro equatoriano sai do banco, marca de cabeça na vitória sobre o Inter-SM e dedica feito ao filho em noite mágica no Beira-Rio / Crédito: Jogada 10

A trajetória de Félix Torres com a camisa do Internacional começou da melhor maneira possível. O zagueiro equatoriano, contratado por empréstimo junto ao Corinthians, precisou de apenas alguns minutos em campo para cair nas graças da torcida colorada. Nesta quarta-feira (21), ele saiu do banco de reservas no segundo tempo e marcou, de cabeça, o gol que selou a vitória por 2 a 0 sobre o Inter de Santa Maria, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Ainda no gramado, visivelmente emocionado, o defensor revelou que visualizou esse momento antes mesmo de a bola rolar. Segundo o camisa 4, balançar as redes logo na primeira partida era um objetivo pessoal e a concretização de um desejo antigo de vestir a camisa do clube gaúcho.

“Muito feliz, sonhei em estar aqui. Sonhei que ia fazer um gol na estreia, chegou agora. Gosto de ajudar defendendo, mas fazendo gol também. Minha vontade é de ajudar o time de qualquer jeito. É um sonho”, declarou o jogador na saída de campo.

Torres também aproveitou a oportunidade para dedicar o feito à família, que acompanhou sua transferência para Porto Alegre nesta temporada. “Dedico esse gol para meu filho e todo mundo que está me apoiando. Vou continuar trabalhando para continuar dando alegrias ao torcedor”, completou. O jogo antes do brilho de Félix Torres Antes de Félix Torres fechar o placar aos 47 minutos da etapa final, o Internacional viveu momentos de oscilação na partida. O time comandado por Pezzolano iniciou o confronto em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Alan Patrick convertendo pênalti. Apesar da vantagem cedo, o Colorado viu o Inter-SM criar chances perigosas. O adversário desperdiçou oportunidades claras com Laion e João Felipe, que finalizaram para fora cara a cara com Rochet. No ataque, o Inter também sofreu com a anulação de dois gols do colombiano Borré, ambos flagrados em impedimento pela arbitragem.