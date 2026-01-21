“Sempre quero mais”: Pezzolano cobra evolução e faz mistério para o Gre-Nal

Treinador valoriza assimilação de ideias, admite limitações financeiras para reforços e garante força máxima no clássico de domingo / Crédito: Jogada 10

A vitória do Internacional por 2 a 0 sobre o Inter de Santa Maria, na noite desta quarta-feira (21), no Beira-Rio, representou mais um passo no processo de construção da equipe do que um produto final para Paulo Pezzolano. Em entrevista coletiva logo após o triunfo pelo Campeonato Gaúcho, o treinador uruguaio adotou um tom equilibrado: destacou a assimilação rápida de suas ideias pelo elenco, mas reconheceu a necessidade de ajustes táticos e técnicos para a sequência da temporada. O foco, inevitavelmente, já se volta para o domingo. Pezzolano tratou o clássico Gre-Nal como prioridade absoluta, embora tenha mantido o suspense sobre a escalação que mandará a campo. O comandante evitou confirmar a presença de todos os titulares, mas garantiu que utilizará o que tiver de melhor à disposição, respeitando a condição física dos atletas.

“Neste jogo, tivemos muitas coisas boas, outras para melhorar. Agora vamos pensar no próximo jogo. Não sei se vão jogar todos, ou quatro ou cinco no Gre-Nal. Mas o mais importante é que todos estão pegando a ideia que queremos. Para ser claro, a prioridade do Internacional é o próximo jogo”, afirmou o técnico.

Pezzolano faz elogios aos jovens Além do campo e bola, Pezzolano abordou o planejamento do elenco e a busca por reforços. O treinador demonstrou total alinhamento com a diretoria e com o executivo de futebol, Fabinho, compreendendo as limitações de caixa do clube. Ele reforçou que aceitou o desafio ciente do cenário econômico e que seu compromisso é tirar o máximo do grupo atual, sem usar a falta de contratações milionárias como muleta. “Como treinador, eu sempre quero mais. Mas entendo o momento econômico do clube… Estou aqui para ajudar o Internacional”, explicou. Por fim, o técnico valorizou a resposta do grupo ao curto período de preparação. Ele lembrou que, em outros lugares do mundo, a pré-temporada permite maior tempo de treino, mas celebrou o fato de os jogadores — especialmente os mais jovens — entenderem o modelo de jogo em apenas dez dias de trabalho.