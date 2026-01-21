“Savarino me contou que estava fechado com o Flu 15 minutos antes da preleção”

A iminente saída de Savarino do Botafogo para o Fluminense não pegou somente a torcida de surpresa. O técnico Martín Anselmi contou detalhes da conversa com o venezuelano nesta quarta-feira (21), antes de a bola rolar na vitória alvinegra sobre o Volta Redonda por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 3 do Campeonato Carioca. Na terça, aliás, durante a apresentação, o técnico rosarino havia afirmado que contava com Sava para 2026.

“Eu não sabia nada sobre negociação. Quero falar sempre a verdade. Savarino estava relacionado e contava com ele. 15 minutos antes da palestra, ele pediu para falar comigo e me avisou que estava fechado com o Fluminense. Perguntei se ele tinha certeza. Disse que sim. Não posso ter um jogador que não está com a cabeça firme para jogar. Então, ok. Pode ir. Não posso controlar isso. Sei que o clube precisa vender jogadores e, infelizmente, Savarino tem mercado. Eu contava com ele. Mas estava sem cabeça. Essa é a verdade”, declarou Anselmi.