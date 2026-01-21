“Máquina de caça-níqueis”: promotor critica uso do Morumbis em esquema sob investigação

“Máquina de caça-níqueis”: promotor critica uso do Morumbis em esquema sob investigaçãoMinistério Público afirma que exploração do estádio favoreceu interesses privados e não o Tricolor
Os indícios de venda ilegal de camarotes levaram o Ministério Público a descrever o Morumbis como um espaço distorcido de sua função esportiva. Nesta quarta-feira (21), ao comentar a investigação, o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro afirmou que o estádio do São Paulo passou a operar como uma estrutura voltada ao ganho privado, sem retorno ao clube.
A declaração ocorreu durante a operação conduzida em conjunto pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. A ação apura um esquema que teria se consolidado a partir da realização frequente de shows no estádio — com exploração comercial paralela dos camarotes.
“As evidências trazidas hoje mostram com segurança para a polícia e o Ministério Público que a arena Morumbi, em razão de shows seguidos, foi transformada em uma gigantesca máquina de caça-níqueis. Favoreceram pessoas especificamente e não o clube, vítima de tudo o que está acontecendo”, disse o promotor.
