“Máquina de caça-níqueis”: promotor critica uso do Morumbis em esquema sob investigação

Os indícios de venda ilegal de camarotes levaram o Ministério Público a descrever o Morumbis como um espaço distorcido de sua função esportiva. Nesta quarta-feira (21), ao comentar a investigação, o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro afirmou que o estádio do São Paulo passou a operar como uma estrutura voltada ao ganho privado, sem retorno ao clube.

A declaração ocorreu durante a operação conduzida em conjunto pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. A ação apura um esquema que teria se consolidado a partir da realização frequente de shows no estádio — com exploração comercial paralela dos camarotes.