Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Máquina de caça-níqueis”: promotor critica uso do Morumbis em esquema sob investigação

“Máquina de caça-níqueis”: promotor critica uso do Morumbis em esquema sob investigação

Ministério Público afirma que exploração do estádio favoreceu interesses privados e não o Tricolor
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os indícios de venda ilegal de camarotes levaram o Ministério Público a descrever o Morumbis como um espaço distorcido de sua função esportiva. Nesta quarta-feira (21), ao comentar a investigação, o promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro afirmou que o estádio do São Paulo passou a operar como uma estrutura voltada ao ganho privado, sem retorno ao clube.

A declaração ocorreu durante a operação conduzida em conjunto pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. A ação apura um esquema que teria se consolidado a partir da realização frequente de shows no estádio — com exploração comercial paralela dos camarotes.

“As evidências trazidas hoje mostram com segurança para a polícia e o Ministério Público que a arena Morumbi, em razão de shows seguidos, foi transformada em uma gigantesca máquina de caça-níqueis. Favoreceram pessoas especificamente e não o clube, vítima de tudo o que está acontecendo”, disse o promotor.

Declaração sobre o Morumbis

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar