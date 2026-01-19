Vídeo exibe Galvão Bueno em cuidados com a saúde após internação por pneumonia

Vídeo exibe Galvão Bueno em cuidados com a saúde após internação por pneumoniaVoz do SBT para Copa, o comunicador segue em tratamento pulmonar após sequência de internações pelo mesmo quadro
Galvão Bueno apareceu nesse domingo (18) em um vídeo publicado por Desirée Soares nas redes sociais. Aos 75 anos, o narrador surge nadando na piscina de casa, em Belo Horizonte, durante os cuidados com a saúde após um quadro recente de pneumonia.
A gravação viralizou e chamou atenção por mostrar o locutor em sua rotina pessoal, realizando atividades leve como parte do tratamento voltado à recuperação da capacidade pulmonar. O momento, conforme mencionado, foi registrado durante um momento de descanso com a família.
A publicação ocorre poucas semanas após a segunda internação do narrador pelo mesmo motivo. Na véspera do Natal, Galvão passou mal e apresentou sintomas compatíveis com a retomada do quadro de pneumonia, o que levou à nova hospitalização.
Internações recentes de Galvão Bueno
O comunicador já havia enfrentado uma situação semelhante em novembro. Na ocasião, Desirée tranquilizou os seguidores ao dizer: “Saímos de onde? Do hospital. Galvão tá zerado, graças a Deus”. O narrador também agradeceu o apoio recebido à época:
“É o pensamento positivo de todo mundo, as mensagens, as orações. Milhões de pessoas torcendo. Estou muito bem!”, disse.
Logo depois, no dia 27 de dezembro, o comunicador voltou às redes sociais para atualizar o estado de saúde. O relato ocorreu após a alta hospitalar durante o Natal: “Me internei em São Paulo, passei uma semana lá e saí absolutamente perfeito. Mas a pneumonia exige que você tenha um certo repouso depois de cuidar de tudo, mas o trabalho não deixou”, afirmou.
Desde a alta, o narrador mantém os cuidados em casa e projeta o retorno aos compromissos profissionais. Vale destacar que o comunicador estará à frente das transmissões do jogos da Seleção durante a Copa do Mundo 2026 no SBT.
