Vídeo exibe Galvão Bueno em cuidados com a saúde após internação por pneumonia

Voz do SBT para Copa, o comunicador segue em tratamento pulmonar após sequência de internações pelo mesmo quadro / Crédito: Jogada 10

Galvão Bueno apareceu nesse domingo (18) em um vídeo publicado por Desirée Soares nas redes sociais. Aos 75 anos, o narrador surge nadando na piscina de casa, em Belo Horizonte, durante os cuidados com a saúde após um quadro recente de pneumonia. A gravação viralizou e chamou atenção por mostrar o locutor em sua rotina pessoal, realizando atividades leve como parte do tratamento voltado à recuperação da capacidade pulmonar. O momento, conforme mencionado, foi registrado durante um momento de descanso com a família.

A publicação ocorre poucas semanas após a segunda internação do narrador pelo mesmo motivo. Na véspera do Natal, Galvão passou mal e apresentou sintomas compatíveis com a retomada do quadro de pneumonia, o que levou à nova hospitalização.

Internações recentes de Galvão Bueno O comunicador já havia enfrentado uma situação semelhante em novembro. Na ocasião, Desirée tranquilizou os seguidores ao dizer: “Saímos de onde? Do hospital. Galvão tá zerado, graças a Deus”. O narrador também agradeceu o apoio recebido à época: “É o pensamento positivo de todo mundo, as mensagens, as orações. Milhões de pessoas torcendo. Estou muito bem!”, disse. Logo depois, no dia 27 de dezembro, o comunicador voltou às redes sociais para atualizar o estado de saúde. O relato ocorreu após a alta hospitalar durante o Natal: “Me internei em São Paulo, passei uma semana lá e saí absolutamente perfeito. Mas a pneumonia exige que você tenha um certo repouso depois de cuidar de tudo, mas o trabalho não deixou”, afirmou.