Pivetti, técnico do Flamengo: “O jogo foi uma covardia depois expulsão precoce”

Técnico do Sub-20 analisa novo fracasso no Carioca e lembra que jogar com um a menos desde os 10 do 1º tempo influenciou no 3 a 0 do Voltaço / Crédito: Jogada 10

O Flamengo, em três jogos no Carioca, soma duas derrotas e um empate. Com apenas um ponto e a Taça GB em sua metade, corre grande risco de não conseguir terminar no G-2, o que vale vaga à semifinal. Aliás, no momento, o time está no Z-2, o que o colocaria na disputa do grupo de rebaixamento (o último colocado é rebaixado). Assim, neste domingo, após a derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda, o técnico Bruno Pivetti, que comanda o Sub-20 e está representando o time principal neste início de competição — já que o elenco principal está em pré-temporada —, analisou o resultado. Pivetti disse que o time sentiu o fato de jogar com um a menos desde os 10 minutos, após a expulsão do lateral esquerdo Carbone.

A partida de hoje foi condicionada pela perda de um jogador aos 10 minutos de jogo. Isso afetou significativamente nossa performance, especialmente considerando que estávamos no nosso terceiro jogo, enquanto o adversário jogava o segundo, com apenas dois dias de intervalo entre as partidas. Além disso, nossa equipe é formada por atletas jovens, o que tornou ainda mais difícil lidar com a expulsão precoce. Fizemos o possível para tentar conter o ataque adversário, mas enfrentamos um time pesado, que jogou a Série B do Brasileiro em 2025. Tentamos buscar o melhor resultado possível, mas não foi suficiente. Certamente, seria outro jogo se estivéssemos 11 contra 11. Mas o jogo foi uma covardia depois expulsão precoce.