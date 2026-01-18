Pivetti, técnico do Flamengo: “O jogo foi uma covardia depois expulsão precoce”Técnico do Sub-20 analisa novo fracasso no Carioca e lembra que jogar com um a menos desde os 10 do 1º tempo influenciou no 3 a 0 do Voltaço
O Flamengo, em três jogos no Carioca, soma duas derrotas e um empate. Com apenas um ponto e a Taça GB em sua metade, corre grande risco de não conseguir terminar no G-2, o que vale vaga à semifinal. Aliás, no momento, o time está no Z-2, o que o colocaria na disputa do grupo de rebaixamento (o último colocado é rebaixado). Assim, neste domingo, após a derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda, o técnico Bruno Pivetti, que comanda o Sub-20 e está representando o time principal neste início de competição — já que o elenco principal está em pré-temporada —, analisou o resultado.
Pivetti disse que o time sentiu o fato de jogar com um a menos desde os 10 minutos, após a expulsão do lateral esquerdo Carbone.
A partida de hoje foi condicionada pela perda de um jogador aos 10 minutos de jogo. Isso afetou significativamente nossa performance, especialmente considerando que estávamos no nosso terceiro jogo, enquanto o adversário jogava o segundo, com apenas dois dias de intervalo entre as partidas. Além disso, nossa equipe é formada por atletas jovens, o que tornou ainda mais difícil lidar com a expulsão precoce. Fizemos o possível para tentar conter o ataque adversário, mas enfrentamos um time pesado, que jogou a Série B do Brasileiro em 2025. Tentamos buscar o melhor resultado possível, mas não foi suficiente. Certamente, seria outro jogo se estivéssemos 11 contra 11. Mas o jogo foi uma covardia depois expulsão precoce.
Contra o Vasco segue o Sub-20 ou entrará a cavalaria do Flamengo
Na quarta-feira, Bruno Pivetti pode ter a possibilidade de mesclar o time de garotos com alguns jogadores da equipe principal contra o Vasco, no Maracanã. Uma nova derrota pode significar o fim da possibilidade de o Flamengo, atual campeão carioca, tentar defender o título. Pelo regulamento, o Carioca tem dois grupos de seis times, e os dois primeiros avançam às semifinais.
Mas o treinador disse que ainda não sabe se a diretoria vai optar pela manutenção do Sub-20, se vai liberar a participação de alguns profissionais para mesclar com a garotada ou mesmo se o time principal irá ao jogo.
“Seguiremos preparando a equipe para o jogo seguinte, e aguardaremos novas orientações da diretoria. O planejamento inicial era jogo a jogo. Assim, seguimos para a partida de estreia contra a Portuguesa, depois o Banfield e agora o Volta Redonda”.