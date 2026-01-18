Corinthians arranca empate no fim com São Paulo pelo Paulistão

Com o resultado, o Corinthians vai a quatro pontos e fica no sétima lugar do Estadual. Já o São Paulo tem os mesmos quatro pontos, mas, pelos critérios de desempate, fica na nona colocação.

No primeiro Majestoso da temporada, Corinthians e São Paulo ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo (18), na Neo Química Arena, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista . Gonzalo Tapia anotou o gol do Tricolor no primeiro tempo, enquanto Breno Bidon deu números finais à partida, aos 44 minutos da segunda etapa. O Timão buscou o empate no segundo tempo a todo momento, mas desperdiçou muitas chances. A equipe comandada por Hernán Crespo, porém ficou muito recuada e foi castigada nos minutos finais.

Agora, os times voltam a campo no meio de semana pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Na quarta (21), o Tricolor encara a Portuguesa, às 19h30, no Morumbis. Do outro lado, o Timão faz clássico contra o Santos, na quinta (22), também no mesmo horário, na Vila Belmiro.

Tricolor eficiente

Com o apoio do “bando de loucos”, o Corinthians foi mais incisivo e subiu a marcação nos minutos iniciais. Logo aos três, Matheus Bidu e Bidon tiveram boa trama, mas a defesa tricolor afastou. Yuri Alberto teve chance de marcar de cabeça após Arboleda afastar mal a bola, porém mandou por cima do gol. No mais, finalizações sem grande perigo. O São Paulo, por sua vez, conseguiu segurar o ímpeto dos alvinegros. Entretanto, encontrou dificuldades de se infiltrar na defesa do rival, apesar da maior posse de bola. Mas na primeira brecha e finalização do jogo, aos 37 minutos, o Tricolor marcou com Tapia após cruzamento na medida de Danielzinho. No fim, o Timão tentou buscar uma reação e ainda levou perigo em chute de Matheuzinho, tirando tinta da trave, enquanto os visitantes responderam em cabeceio de Luciano.

Timão luta e garante empate no fim com Bidon

No segundo tempo, o Corinthians mudou a postura e procurou ficar com a posse de bola, aparentamento mais cautela e organização. A primeira grande chance aconteceu com Gustavo Henrique em cabeceio. No lance, os jogadores pediram pênalti, pois a bola pegou no braço de Maik antes da defesa de Rafael. O braço, entretanto, estava com o braço rente ao corpo. Na sequência, Matheus Pereira, que entrou no segundo tempo, tentou uma finalização de fora da área, porém perigo. Mas faltou senso de urgência no Timão. Diferente da etapa inicial, o São Paulo ficou postado na defesa, inibiu a maioria das tramas dos corintianos e ficou atento para emplacar os contra-ataques.

Nos minutos finais, o técnico Dorival Júnior pediu para avançar as linhas e aumentou a intensidade. O São Paulo deixou o Timão ganhar campo e vacilou. Aos 44 minutos, Matheus Pereira acionou Pedro Raul dentro da área. O centroavante rolou para Breno Bidon, que ajeitou e bateu de canhota, sem chance de defesa para Rafael. Um resultado excelente para os donos da casa.