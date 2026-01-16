Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Algoz do Corinthians no Paulistão pode trazer valor milionário aos cofres do Palmeiras

Jogador foi formado pelas categorias de base do Verdão e está próximo de deixar o Bragantino para defender o Zenit
Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o meia Jhon Jhon teve uma grande atuação na noite desta quinta-feira (15). O jogador marcou duas vezes na vitória do Bragantino por 3 a 0 sobre o Corinthians. Inclusive, a partida pode ter sido a última do atleta com a camisa do Massa Bruta.

Afinal, Jhon Jhon está próximo de se transferir para o Zenit, da Rússia. O clube russo fez uma proposta de 18 milhões de euros, cerca de R$ 112 milhões, para contratar o jogador, além de mais de R$ 12,5 milhões em bonificações. O Massa Bruta tenta subir o valor para 20 milhões de euros.

Caso a negociação se concretize nos valores oferecidos pelo clube russo, o Palmeiras embolsaria mais de R$ 22,4 milhões. Quando vendeu Jhon Jhon para o Bragantino, o Verdão manteve 20% dos direitos econômicos do atleta.

Além disso, o Alviverde tem direito a outra parcela de 2% da operação por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. Com isso, o Palmeiras pode receber mais R$ 2,2 milhões no negócio.

