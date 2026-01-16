Algoz do Corinthians no Paulistão pode trazer valor milionário aos cofres do Palmeiras

Jogador foi formado pelas categorias de base do Verdão e está próximo de deixar o Bragantino para defender o Zenit

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o meia Jhon Jhon teve uma grande atuação na noite desta quinta-feira (15). O jogador marcou duas vezes na vitória do Bragantino por 3 a 0 sobre o Corinthians. Inclusive, a partida pode ter sido a última do atleta com a camisa do Massa Bruta.

Afinal, Jhon Jhon está próximo de se transferir para o Zenit, da Rússia. O clube russo fez uma proposta de 18 milhões de euros, cerca de R$ 112 milhões, para contratar o jogador, além de mais de R$ 12,5 milhões em bonificações. O Massa Bruta tenta subir o valor para 20 milhões de euros.