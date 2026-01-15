Pezzolano destaca início com vitória no Internacional e mira conexão com torcida rumo ao Brasileirão

Pezzolano destaca início com vitória no Internacional e mira conexão com torcida rumo ao BrasileirãoTécnico uruguaio busca consolidar processo de assimilação tática visando que o elenco chegue competitivo à disputa do campeonato nacional
A primeira partida de Paulo Pezzolano à frente do Internacional deixou claro qual será o norte de seu trabalho. No Passo D’Areia, o Colorado venceu o Monsoon por 4 a 0 e apresentou a intensidade que o treinador deseja ver como marca registrada da equipe. Para o uruguaio, mais do que resultados imediatos, o objetivo é construir um time que represente a paixão da torcida e chegue preparado para o Brasileirão.
Embora reconheça a importância do Campeonato Gaúcho, Pezzolano deixou evidente que o torneio serve como laboratório para ajustar conceitos e dar ritmo ao elenco. Contra o Monsoon, escalou nomes experientes como Mercado e Bruno Gomes desde o início, além de promover a entrada de Borré, Aguirre e Bernabei no decorrer da partida — uma estratégia diferente do planejamento inicial, mas pensada para acelerar a adaptação e garantir que todos estejam em plena forma quando começar o nacional.
“Procuramos que os jogadores tenham minutos em campo. O foco é chegarmos fortes ao Brasileirão e não repetir os problemas do ano passado. Claro que o Inter precisa vencer sempre, mas o essencial é estar pronto para o Brasileirão e a Copa do Brasil”, destacou o treinador.
Pezzolano também reforçou que o processo de assimilação de suas ideias ainda está em andamento. Ele considera natural que haja oscilações de desempenho, mas insiste em manter como prioridade a entrega total dentro de campo.
“O importante é que entendam a proposta. Haverá jogos melhores e outros piores, mas a torcida precisa se sentir representada. Quero um time que corra do primeiro ao último minuto”, completou.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.