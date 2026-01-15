Pezzolano destaca início com vitória no Internacional e mira conexão com torcida rumo ao Brasileirão

A primeira partida de Paulo Pezzolano à frente do Internacional deixou claro qual será o norte de seu trabalho. No Passo D’Areia, o Colorado venceu o Monsoon por 4 a 0 e apresentou a intensidade que o treinador deseja ver como marca registrada da equipe. Para o uruguaio, mais do que resultados imediatos, o objetivo é construir um time que represente a paixão da torcida e chegue preparado para o Brasileirão.

Embora reconheça a importância do Campeonato Gaúcho, Pezzolano deixou evidente que o torneio serve como laboratório para ajustar conceitos e dar ritmo ao elenco. Contra o Monsoon, escalou nomes experientes como Mercado e Bruno Gomes desde o início, além de promover a entrada de Borré, Aguirre e Bernabei no decorrer da partida — uma estratégia diferente do planejamento inicial, mas pensada para acelerar a adaptação e garantir que todos estejam em plena forma quando começar o nacional.