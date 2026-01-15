Corinthians é dominado pelo Bragantino e perde a primeira no Paulista

Corinthians é dominado pelo Bragantino e perde a primeira no PaulistaTimão teve pouca efeitividade no ataque e teve muitas dificuldades na defesa para conseguir parar os donos da casa
O Corinthians conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Paulista e na temporada de 2026. Na noite desta quinta-feira (15), o Timão não se encontrou dentro de campo e perdeu para o Bragantino por 3 a 0. Jhon Jhon, em noite de despedida do Massa Bruta, marcou duas vezes e Henry Mosquera fechou o marcador.
Com o resultado, o Bragantino conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Paulista e assumiu a liderança momentânea, por conta do saldo de gols. Já o Corinthians ocupa a nona colocação, com três pontos conquistados.
Na próxima rodada, o Timão terá o clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena. Já o Massa Bruta tem mais um compromisso em casa, contra o Botafogo.
Corinthians não se encontra e sai atrás
O jogo começou travado, sem tantas oportunidades de gol e pouca efetividade no ataque. Apenas aos 27 minutos, o Timão teve a primeira grande chance do jogo. Depois de cobrança de escanteio, Charles cabeceou para defesa de Cleiton. Na sobra, João Pedro finalizou e o goleiro contou com a ajuda de Gustavo Santana para salvar. Na sequência da jogada, Dieguinho arriscou da entrada da área e tirou tinta da trave.
O Bragantino não demorou para dar a resposta. Depois de contra-ataque, Gustavinho recebeu na entrada da área, chutou cruzado e ninguém conseguiu concluir. Do mesmo jeito, Lucas Barbosa teve sua chance, mas finalizou para defesa tranquila de Hugo Souza. Por fim, na terceira oportunidade, o Massa Bruta não desperdiçou. Jhon Jhon cruzou na área, a bola passou por toda a área e morreu no fundo do gol, abrindo o marcador para o time da casa.
Jhon Jhon brilha e garante a vitória do Bragantino
O Massa Bruta voltou do intervalo melhor, criando oportunidades. Mosquera arriscou da entrada da área e parou em boa defesa de Hugo. Depois, Jhon Jhon cobrou escanteio aberto e Gabriel mandou para fora. Mais uma vez, na terceira chance, o Bragantino fez. Depois de contra-ataque, Jhon Jhon invadiu a área pela esquerda, ganhou no corpo de Cacá e chutou alto, para marcar o seu segundo gol na partida.
O Corinthians só conseguiu voltar para o jogo quando Yuri Alberto entrou. Logo em sua primeira oportunidade, o atacante recebeu na área e finalizou para grande defesa de Cleiton. Na sequência, Matheuzinho chutou cruzado, a bola bateu em Yuri e saiu do caminho do gol.
Enquanto o Timão tentava descontar, o Bragantino aproveitou os espaços para atacar e ampliar. Henry Mosquera recebeu pela esquerda, invadiu a área, tirou Cacá com facilidade e chutou rasteiro para fazer o terceiro e fechar o marcador.
BRAGANTINO 3 X 0 CORINTHIANS
Campeonato Paulista – 2ª rodada
Data e horário: 15/01/2026 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
Gols: Jhon Jhon, 34’/1ºT (1-0); Jhon Jhon, 11’/2ºT (2-0); Henry Mosquera, 31’/2ºT (3-0)
BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado (Pedro Henrique, 34’/2ºT), Gustavo Santana, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho (Sosa, 23’/2ºT) e Jhon Jhon (Eric Ramires, 23’/2ºT); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Fernando, 23’/2ºT) e Henry Mosquera (Vinicinho, 42’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
CORINTHIANS: Hugo Souza, Cacá, Gabriel Paulista, João Pedro (Matheusinho, intervalo) e Hugo (Matheus Bidu, 17’/2ºT); Charles (Yuri Alberto, 17’/2ºT), Bahia (Breno Bidon, intervalo) e Dieguinho; Vitinho, Gui Negão e Pedro Raul (Carrillo, intervalo). Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza
Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Cartões Amarelos: Bahia e Cacá (COR)