Corinthians apresenta lista de troca por Alisson, mas São Paulo faz jogo duro

Timão pretende fazer troca de jogadores, mas Tricolor sinaliza venda ao rival. Volante não se opõe a uma saída do Parque São Jorge
O Corinthians ainda tenta a contratação do volante Alisson, do São Paulo. Para isso, o clube apresentou uma lista de jogadores na troca pelo jogador, mas o Tricolor não gostou muito das opções. Diante disso, os clubes ainda negociam o impasse fora de campo. A informação inicial é da ESPN.

O Corinthians enviou uma lista de moedas de troca para o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa. Dentre as possibilidades, estavam os nomes de Héctor Hernández, Renato e Alex Santana. O Tricolor, entretanto, não se amnimou com os nomes, mas sinalizou ao Corinthians aceitar uma venda. O clube do Parque São Jorge, contudo, tenta não envolver dinheiro no negócio.

De acordo com a informação, o São Paulo vê com bons olhos a chegada de José Martínez. O volante agrada a cúpula Tricolor, que ainda não fez movimentações efetivas pelo jogador venezuelano.

Alisson já aprovou uma negociação entre os rivais. Ele, afinal, vem perdendo espaço com o técnico Hernán Crespo e está aberto a uma possível saída. O volante entende que o treinador argentino tem outras preferências para o setor.

Por fim, Dorival Júnior possui um carinho especial por Alisson. Durante sua passagem pelo São Paulo, o técnico ajustou o posicionamento do atleta como volante, dando um salto de qualidade. No começo do ano passado, o treinador chegou a colocar Alisson na pré-lista da convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina.

Corinthians São Paulo

