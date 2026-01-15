Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo, com time alternativo, estreia no Carioca com vitória

Garotos do sub-20 superam ansiedade e derrotam os profissionais da Portuguesa da Ilha do Governador
O Botafogo começa o Campeonato Carioca com pé direito. Nesta quarta-feira (15), no Luso-Brasileiro, com um time alternativo, o Glorioso somou os três primeiros pontos ao derrotar a Portuguesa-RJ por 2 a 0, gols de Valle e Camilo. O Alvinegro é o segundo colocado do Grupo B, e a Lusa a quarta colocada do A. Na próxima rodada, o Mais Tradicional visita o Sampaio Corrêa, no domingo (18). Na mesma data, o time da casa permanece na Ilha do Governador, contra o Maricá.

Mas que joguinho gostoso (SQN)

Um embate entre um time sub-20 e outro profissional. Jovens contra veteranos. Mas a garotada está em ação, afinal, levou o Botafogo à terceira fase da Copa São Paulo. E os jogadores da Lusa estavam em pré-temporada, se preparando para o Estadual. No duelo de antagonismos, um típico jogo de primeira rodada do Campeonato Carioca. Times pouco inspirados, chances escassas, muito combate no meio de campo e faltas em demasia. Na melhor chance, Marquinhos, que já pintou no grupo principal do Fogão, obrigou Borges a colocar um míssil para fora. Nada mais despertou a atenção dos bravos guerreiros que se aventuraram na Ilha do Governador em pleno calor inclemente de janeiro.

“É o melhor goleiro do Brasil”

O Glorioso contou com erro de Rosa, que cometeu pênalti em Januário, mesmo com a bola em seus pés. Valle cobrou a penalidade máxima e conseguiu tirar das mãos do goleiro anfitrião. O Alvinegro saiu na frente em momento de muita ansiedade dos meninos da base. Depois, o técnico Rodrigo Bellão reforçou o time com nomes do profissisonal, como Martins, Barrera e Newton, justamente para dar ritmo ao trio. Mas quem se destacou mesmo foi Raul. Terceiro reserva, o keeper se agigantou e trancou a meta para a Lusa com três lindas defesas. A torcida alvinegra retribuiu e cantou: “É o melhor goleiro do Brasil”. No fim, Camilo deu ainda mais segurança à galera ao fechar a conta do triunfo.

PORTUGUESA-RJ 0x2 BOTAFOGO

Campeonato Carioca – Rodada 1
Data e hora: 15/01/2026, às 19h
Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Valle, 7’/2ºT (0-1); Camilo, 46’/2ºT (0-2)
PORTUGUESA-RJ: Borges; Sávio (Luiz Gustavo, Intervalo), Carlos Henrique, Costa e Santos; Rocha (Chay, 14’/2ºT), João Paulo e Mota; Silveira (Uelber, 14’/2ºT), Rhuan e Muchacho (Rosa, 22’/1ºT). Técnico: Alex Nascif
BOTAFOGO: Raul; Kadu (Ponte, 23’/2ºT), Danillo, Justino (Camilo, 40’/2ºT) e Abdias; Valim, Marquinhos (Newton, 23’/2ºT)  e Januário (Martins, 13’/2ºT); Toledo, Valle (Barrera, 13’/2ºT) e Izaque. Técnico: Rodrigo Bellão
Árbitro: Lucas Coelho Santos
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Cartão Amarelo: Rocha, João Paulo, Rosa, Costa, Santos (POR); Januário, Valim, Kadu, Barrera, Justino (BOT)
Cartão Vermelho:

