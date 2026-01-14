Com gol contra, Grêmio supera Chapecoense e avança às oitavas da Copinha

Com gol contra, Grêmio supera Chapecoense e avança às oitavas da CopinhaTricolor gaúcho venceu mais uma, desta vez por 1 a 0 contra catarinenses em Votuporanga, e se classifica para a próxima fase
O Grêmio contou com um gol contra para derrotar a Chapecoense e, assim, avançar às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quarta-feira (14), a equipe gaúcha fez 1 a 0 em Votuporanga, interior paulista. O gol solitário da partida saiu no primeiro tempo, em um lance infeliz de Luciano, que desviou contra a própria meta catarinense após cobrança de escanteio de Zortéa na Arena Plínio Marin.
Na próxima fase, o Imortal terá pela frente o América-RN, que eliminou o Mirassol também nesta quarta. O duelo entre gaúchos e potiguares ocorrerá na sexta-feira (16), com horário e local a serem definidos pela FPF.
Equilíbrio, e gol contra decisivo
A partida começou com bastante equilíbrio e, portanto, poucas oportunidades claras para ambos os lados. A Chapecoense chegou com perigo em finalização de Alberto, que passou por cima da meta de João Victor. Quando tudo parecia que as equipes iriam com o empate para o intervalo, o Tricolor gaúcho tirou proveito do desvio fatídico do jogador da Chapecoense para abrir o marcador.
Chape pressiona Grêmio, mas não alcança o empate
Na volta do intervalo, a Chape se lançou ao ataque em busca da igualdade. O goleiro João Victor foi decisivo, realizando boas defesas e segurando a pressão catarinense. O Grêmio, por sua vez, apostou nos contra-ataques, mas não conseguiu ampliar devido à falta de precisão nos arremates. Apesar da insistência até os minutos finais, o Verdão do Oeste não conseguiu furar o bloqueio defensivo gremista. Com o triunfo, o Tricolor gaúcho confirmou sua classificação.
