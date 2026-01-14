Com gol contra, Grêmio supera Chapecoense e avança às oitavas da Copinha

Tricolor gaúcho venceu mais uma, desta vez por 1 a 0 contra catarinenses em Votuporanga, e se classifica para a próxima fase / Crédito: Jogada 10

O Grêmio contou com um gol contra para derrotar a Chapecoense e, assim, avançar às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quarta-feira (14), a equipe gaúcha fez 1 a 0 em Votuporanga, interior paulista. O gol solitário da partida saiu no primeiro tempo, em um lance infeliz de Luciano, que desviou contra a própria meta catarinense após cobrança de escanteio de Zortéa na Arena Plínio Marin. Na próxima fase, o Imortal terá pela frente o América-RN, que eliminou o Mirassol também nesta quarta. O duelo entre gaúchos e potiguares ocorrerá na sexta-feira (16), com horário e local a serem definidos pela FPF.