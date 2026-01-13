Maringá x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Coxa entra em campo pela primeira vez com o time principal no Paranaense, em partida que marca a estreia do treinador Fernando Seabra / Crédito: Jogada 10

Na estreia do seu time principal em 2026, o Coritiba vai em busca da primeira vitória na temporada. Na noite desta terça-feira (13), o Coxa visita o Maringá, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. O jogo acontece no Estádio Willie Davids, no interior do estado. As duas equipes ainda não venceram na competição. O Dogão empatou em seus dois primeiros compromissos, contra Cianorte e Operário, ambos fora de casa, e faz sua estreia como mandante No momento, o Maringá é o lanterna do Grupo A, com dois pontos. Já o Verdão perdeu para o Foz do Iguaçu e empatou com o Londrina, no Couto Pereira, e tem um ponto somado, ficando no quarto lugar do Grupo B.

Onde assistir A partida terá transmissão pelos canais do YouTube GOAT e TV Coxa. Como chega o Maringá Em busca da sua primeira vitória no ano, o Dogão realiza sua primeira partida no Estádio Willie Davids. O técnico Rodrigo Chipp conta com as baixas de Iago Santos e Adeílson. Por outro lado, o treinador pode promover a entrada de Ronald Camarão no time. Como chega o Coritiba Depois de duas rodadas com os meninos da base, o Coxa chega para fazer sua primeira partida com o elenco principal. Com isso, Fernando Seabra fará sua estreia no comando do time. Além do treinador, também deve atuar pela primeira vez com a camisa alviverde o lateral Tinga e o atacante Pedro Rocha. Quem pode ganhar uma chance é o atacante Enzo Vagner, filho de Vagner Love, que chegou neste ano ao clube e já trabalha com o time principal. MARINGÁ X CORITIBA Campeonato Paranaense – 3ª rodada

Data-Hora: 13/01/2026 (terça-feira), 20h (de Brasília)

Local: Estádio Willie Davids, Maringá (PR)

MARINGÁ: Tony; Gabriel Souza, Ronald Carvalho, Cauã Tavares e Thiago Rosa; Lucas Bonifácio, Nacho Neira (Ronald Camarão) e Paulinho; Negueba, Guilherme Pira e Giovane Gomez.. Técnico: Rodrigo Chipp.

CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebás Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Enzo Vagner (Fabinho). Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Denise Akemi Simões de Oliveira e Victor Hugo dos Santos Mendonça