Victão valoriza chance como titular do Brasil na Kings League Nations: ”Sou tranquilo”

Goleiro celebra atuação contra o Peru, relembra superação diante do Catar e projeta foco total no Last Chance / Crédito: Jogada 10

A vitória da Seleção Brasileira por 6 a 1 sobre o Peru, neste domingo (11/1), não apenas garantiu o Brasil no Last Chance da Kings League Nations como também marcou a primeira partida de Victão como titular no torneio. Após o confronto, o goleiro falou com o J10, avaliou o momento da equipe e ressaltou a importância da união do grupo às vésperas do mata-mata. Tranquilo mesmo com a responsabilidade de iniciar entre os titulares, Victão destacou a relação construída com Esaú, outro goleiro da Seleção, e a forma como a comissão técnica vem administrando a posição.

“Sempre sou muito tranquilo. Eu sempre brinco que o goleiro treina o mesmo. E a gente, eu e o Esaú, a gente já tem uma cumplicidade desde quando a gente começou a treinar na seleção. A gente se uniu ali bastante. A gente sabe que só pode jogar um. Então a gente tentou, a comissão tá tentando usufruir da melhor forma dos dois ali. A capacidade dos dois”, afirmou. “Então assim, eu fico muito tranquilo, eu estou pronto. Eu sempre deixo claro pra comissão. A hora que eles precisarem de mim, eu vou estar ali, vou dar meu melhor. E o Esaú também”, completou Victão. Victão avalia mudança de postura do Brasil na Kings League Nations Victão também comentou sobre o impacto da vitória dramática contra o Catar, na rodada anterior, e como aquele jogo foi determinante para aliviar a pressão e fortalecer o ambiente interno do grupo. “Foi importante. Foi sofrido. Acho que, óbvio que foi importante, até porque a gente vive dentro da competição. Se a gente perdesse, talvez a gente não teria chance. Mas assim, acho que uniu um pouco mais a gente. E ter sofrido junto ali, da forma que foi, acho que fez com que a gente se unisse mais”, analisou.